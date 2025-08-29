Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase

Μεγάλα ματς περιμένουν τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League.

Σπουδαία παιχνίδια για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ανέδειξε η διαδικασία της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα είναι οι: Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκο Αχεντ Ιγκλς (Εντός) και Μάλμε (εκτός).

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι: Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026