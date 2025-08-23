Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Η ώρα για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2025-26 έφθασε.

Σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν στη Super League, με μοναδική εκκρεμότητα το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, το οποίο και αναβλήθηκε μετά από αίτημα των πρασίνων, εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει όμως το πρώτο φετινό επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκης. Θα ακολουθήσουν αύριο Κυριακή, οι αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα ξεκινήσει απ’ το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης – Βόλος και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Στις 22:00 του Σαββάτου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα τρία ματς των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στις 20:15 τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena, ενώ στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την Κηφισιά.

Τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League 2025-26

1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025

Άρης – Βόλος 23/08 - 20:00

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 23/08 - 20:00

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 23/08 - 22:00

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 24/08 - 19:45

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/08 - 20:15

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/08 - 21:00

Λεβαδειακός – Κηφισιά 25/08 - 19:30

2η αγωνιστική: 30-31 Αυγούστου 2025

Βόλος – Ολυμπιακός 30/08 - 19:00

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 30/08 - 19:30

Άρης – Παναιτωλικός 30/08 - 21:00

ΑΕΛ – Κηφισιά 30/08 - 21:30

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 31/08 - 20:00

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 31/08 - 21:00

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 31/08 - 22:00

3η αγωνιστική: 13-14 Σεπτεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος

4η αγωνιστική: 20-21 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΛ – ΑΕΚ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

5η αγωνιστική: 27-28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: 4-5 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Βόλος

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: 18-19 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Άρης – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

8η αγωνιστική: 25-26 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ – Βόλος

9η αγωνιστική: 1-2 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Άρης

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

10η αγωνιστική: 8-9 Νοεμβρίου 2025

Άρης – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Βόλος

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – ΑΕΛ

11η αγωνιστική: 22-23 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Άρης

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 29-20 Νοεμβρίου 2025

Άρης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

13η αγωνιστική: 6-7 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

14η αγωνιστική: 13-14 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

15η αγωνιστική: 20-21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης – Άρης

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Βόλος – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική: 10-11 Ιανουαρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Κηφισιά – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: 17-18 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Άρης

Βόλος – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18η αγωνιστική: 24-25 Ιανουαρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19η αγωνιστική: 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

20η αγωνιστική: 7-8 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Άρης – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

21η αγωνιστική: 14-15 Φεβρουαρίου 2026

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 21-22 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

Άρης – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός – Βόλος

23η αγωνιστική: 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2026

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – ΑΕΛ

Παναθηναϊκός – Άρης

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

24η αγωνιστική: 7-8 Μαρτίου 2026

ΑΕΚ – ΑΕΛ

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική: 14-15 Μαρτίου 2026

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κηφισιά – Βόλος

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 21-22 Μαρτίου 2026

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Οι ημερομηνίες για τα play off και τα play out

Play off - Θέσεις 1 έως 4

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

4η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

5η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026

6η αγωνιστικη: 16-17 Μαΐου 2026

Play off - Θέσεις 5 έως 8

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

4η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

5η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026

6η αγωνιστικη: 16-17 Μαΐου 2026

Play out παραμονής - Θέσεις 9 έως 14

1η αγωνιστικη: 4-5 Απριλίου 2026

2η αγωνιστικη: 7-9 Απριλίου 2026

3η αγωνιστικη: 18-19 Απριλίου 2026

4η αγωνιστικη: 22 Απριλίου 2026

5η αγωνιστικη: 26 Απριλίου 2026

6η αγωνιστικη: 2-3 Μαΐου 2026

7η αγωνιστικη: 9-10 Μαΐου 2026

8η αγωνιστικη: 12-13 Μαΐου 2026