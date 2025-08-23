Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Στην Ελλάδα αρχίζει το ματς με… πάρτι στην Interwetten!

Στην Ελλάδα αρχίζει το ματς με… πάρτι στην Interwetten! Φωτογραφία: INTIME
Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Πότε πέρασαν 104 ημέρες; Και όμως, τόσες πέρασαν από την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (11/05) μέχρι την σαββατιάτικη (23/08) πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο παρουσιάζεται πιο συναρπαστικό από ποτέ!

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός ξεκινάει από την pole position χάρη και στην ενίσχυσή του, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαλαρώσει, αφού Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κάνουν κινήσεις ουσίας για να αμφισβητήσουν τα πρωτεία των Ερυθρολεύκων, ενώ παλεύουν για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Εξαιτίας αυτής της μάχης, άλλωστε, το Τριφύλλι ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ. Έστω και… κουτσουρεμένη, πάντως, η πρεμιέρα προσφέρει έξι συναρπαστικά παιχνίδια, με τον Άρη και τον Ολυμπιακό να ανοίγουν την αυλαία, υποδεχόμενοι Βόλο και Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα (23/08, 20:00).

Η Interwetten.gr… επιμένει ελληνικά με μια απόδοση 134.43 (!), η οποία προκύπτει από παρολί με μια επιλογή από κάθε ένα από τα έξι παιχνίδια που θα λάβουν χώρα στο πρώτο ποδοσφαιρικό τριήμερο της σεζόν στην Ελλάδα.

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Άρης – Βόλος και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης, ισοπαλία στο πολύ ισορροπημένο Παναιτωλικός – Ατρόμητος, να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, να σημειωθούν κάτω από 2,5 γκολ συνολικά στο ΠΑΟΚ – ΑΕΛ και να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά στο Λεβαδειακός – Κηφισιά.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Για την Super League, βεβαίως, υπάρχουν μακροπρόθεσμα στοιχήματα όπως το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο φινάλε της κούρσας ή ποια από τις μεγάλες ομάδες θα αλλάξει πρώτη προπονητή στην διάρκεια της σεζόν.

Η Interwetten.gr προσφέρει παιχνίδια με 0% γκανιότα* και εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις που αφορούν πλέον και όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μετά, άλλωστε, από την αγγλική Premier League, την ισπανική La Liga και την γαλλική Ligue 1, αυλαία σηκώνουν αυτές τις ημέρες η γερμανική Bundesliga και η ιταλική Serie A. Πλέον, αρχίζει το ματς… παντού!

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Μεταγραφές Λίβερπουλ 2025: Ρεκόρ δαπανών με 300 εκατ. ευρώ για Βιρτς, Εκιτικέ &amp; Κέρκεζ

Μεταγραφές Λίβερπουλ 2025: Ρεκόρ δαπανών με 300 εκατ. ευρώ για Βιρτς, Εκιτικέ & Κέρκεζ

Αθλητισμός
Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Αθλητισμός
Άλμα στα πλέι οφ με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Άλμα στα πλέι οφ με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Αθλητισμός
Ώρα τριπλής πρόκρισης με 45άρι στην Interwetten!

Ώρα τριπλής πρόκρισης με 45άρι στην Interwetten!

Αθλητισμός

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr