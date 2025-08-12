Games
Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis Φωτογραφία: EPA/JUSTIN LANE
Τα συμπτώματα που οδήγησαν την πρώην τενίστρια στον γιατρό.

Η Μόνικα Σέλες αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis και η θρύλος του τένις δήλωσε ότι μαθαίνει πλέον να ζει σε μία νέα κανονικότητα.

Η μυασθένεια Gravis είναι μία αυτοάνοση διαταραχή του νευρομυϊκού συστήματος που προκαλεί αδυναμία των εκούσιων μυών. Συνήθως επηρεάζει γυναίκες κάτω των 40 και άνδρες άνω των 60, αλλά μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και την παιδική.

Μιλώντας στο Associated Press, περιέγραψε ότι παρατήρησε τα πρώτα συμπτώματα κρατώντας μία ρακέτα. Μία τόσο φυσική κίνηση για την πρώην τενίστρια που κατέκτησε 9 Γκραν Σλαμ στην καριέρα της. Στα 16 χρόνια της κέρδισε το πρώτο major τουρνουά, το 1990 στο Ρολάν Γκαρός, ενώ αποσύρθηκε από το τένις το 2003.

Η 51χρονη σήμερα Μόνικα Σέλες διαγνώστηκε πριν από τρία χρόνια, αλλά μίλησε τώρα για πρώτη φορά δημόσια για το ζήτημα υγείας που αντιμετωπίζει, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη μυασθένεια Gravis.

«Έπαιζα με παιδιά ή συγγενείς και έχανα το μπαλάκι. Σκεφτόμουν “ναι, βλέπω δύο μπαλάκια”. Αυτά προφανώς είναι συμπτώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Για εμένα τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Και μου πήρε αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσω πραγματικά και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, επειδή είναι δύσκολο. Επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητά μου», δήλωσε.

Η Μόνικα Σέλες δεν είχε ακούσει ποτέ ξανά για αυτό το νόσημα, μέχρι που επισκέφθηκε γιατρό και την παρέπεμψε σε νευρολόγο, αφού παρατήρησε συμπτώματα όπως διπλωπία και αδυναμία στα πόδια και τα χέρια. «Ακόμα και το να στεγνώνω τα μαλλιά μου έγινε πολύ δύσκολο», σημείωσε.

Τώρα, μαθαίνει να ζει σε μία νέα κανονικότητα και λέει ότι το πρόβλημα υγείας αποτέλεσε ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστεί. «Έπρεπε μερικές φορές να κάνω ένα δύσκολο reset. Η πρώτη φορά ήταν όταν στα 13 μου ήρθα στις ΗΠΑ (από την τότε Γιουγκοσλαβία). Δεν ήξερα τη γλώσσα, άφησα την οικογένειά μου. Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος. Μετά, προφανώς το να γίνω σπουδαία παίκτρια, επίσης είναι ένα reset γιατί η φήμη, τα χρήματα, η προσοχή αλλάζει τα πάντα. Και είναι δύσκολο ως 16χρονη να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά», δήλωσε.

«Και μετά προφανώς το μαχαίρωμα. Έπρεπε να κάνω μια τεράστια επαναφορά», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στην επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στο κορτ, σε τουρνουά στο Αμβούργο, το 1993 από φανατικό θαυμαστή της Στέφι Γκραφ. Μία επίθεση που την κράτησε εκτός ενεργού δράσης για δύο χρόνια.

«Η διάγνωση με μυασθένεια Gravis ήταν άλλη μία επαναφορά. Αλλά αυτό που λέω στα παιδιά που καθοδηγώ είναι “Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι. Η μπάλα αναπηδά και εσείς απλά πρέπει να προσαρμοστείτε. Και αυτό κάνω τώρα”», κατέληξε η Μόνικα Σέλες.

