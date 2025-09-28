Με αυτή την αλλαγή στη διατροφή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε ή να αποτρέψετε την υπέρταση.

Τα υποκατάστατα αλατιού μπορεί να είναι ένας εύκολος τρόπος για να μειώσετε το νάτριο και συνεπώς την αρτηριακή πίεση, γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.

Σύμφωνα με το eatingwell, τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στις Επιστημονικές Συνεδρίες Υπέρτασης της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το γιατί μια τόσο απλή αλλαγή στη διατροφή παραμένει ασυνήθιστη—και αν οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συζητούν γι' αυτήν πιο συχνά με τους ασθενείς.

Η υπέρταση, ή υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες των ΗΠΑ—περίπου 120 εκατομμύρια άνθρωποι—έχουν την πάθηση. Η υπέρταση ορίζεται ως αρτηριακή πίεση άνω των 130/80 mm Hg ή η χρήση φαρμάκων για τον έλεγχό της.

Παρά τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και αλλαγών στον τρόπο ζωής, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις ενήλικες με υπέρταση έχουν την αρτηριακή τους πίεση υπό έλεγχο.

Αυτό το κενό υποδεικνύει την ανάγκη για πρακτικά, καθημερινά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχειριστούν την πάθηση.

Επειδή η μείωση του νατρίου είναι μια πολύ γνωστή στρατηγική, οι ερευνητές ξεκίνησαν να δουν πόσο συχνά οι Αμερικανοί στρέφονται σε υποκατάστατα αλατιού.

Πώς διεξήχθη η μελέτη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES), ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που παρακολουθεί την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες των ενηλίκων των ΗΠΑ.

Για την παρούσα μελέτη, εξέτασαν τις απαντήσεις περισσότερων από 37.000 ατόμων που συλλέχθηκαν μεταξύ 2003 και 2020.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι είδους αλάτι χρησιμοποιούσαν, με τις απαντήσεις να ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: συνηθισμένο αλάτι (όπως ιωδιούχο, θαλασσινό ή kosher), υποκατάστατο αλατιού (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εμπλουτισμένων με κάλιο) ή καθόλου χρήση αλατιού.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πόσο συχνά οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έτρωγαν σε εστιατόρια για να δουν αν αυτό επηρέαζε την πιθανότητα χρήσης υποκατάστατου αλατιού.

Τα ευρήματα της έρευνας

Συνολικά, η χρήση υποκατάστατων αλατιού ήταν ασυνήθιστη. Έφτασε στο υψηλό του 5,4% από το 2013 έως το 2014, αλλά μειώθηκε σε μόλις 2,5% στις αρχές του 2020, όταν σταμάτησε η συλλογή δεδομένων λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ακόμα και μεταξύ των ενηλίκων που θεωρούνταν επιλέξιμοι για χρήση υποκατάστατων αλατιού -αυτών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και που δεν λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν το κάλιο - οι αριθμοί παρέμειναν χαμηλοί, κυμαινόμενοι από 2,3% έως 5,1%.

Η χρήση ήταν υψηλότερη σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και είχαν την πάθησή τους υπό έλεγχο, από 3,6% έως 10,5%. Τα ποσοστά ήταν λίγο χαμηλότερα μεταξύ εκείνων των οποίων η αρτηριακή πίεση παρέμεινε ανεξέλεγκτη παρά τη θεραπεία (3,7% έως 7,4%).

Συγκριτικά, η χρήση υποκατάστατων αλατιού σπάνια ξεπέρασε το 5,6% μεταξύ ενηλίκων με μη θεραπευμένη υπέρταση ή εκείνων με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τις διατροφικές συνήθειες.

Οι ενήλικες που έτρωγαν έξω τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα φάνηκαν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν υποκατάστατα αλατιού από εκείνους που έτρωγαν έξω λιγότερο συχνά — αλλά αυτή η διαφορά εξαφανίστηκε όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η φυλή και η εθνικότητα, η εκπαίδευση και η ασφαλιστική κατάσταση.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Τα υποκατάστατα αλατιού έχουν σχεδιαστεί για να έχουν γεύση σαν επιτραπέζιο αλάτι αλλά με λιγότερο νάτριο.

Πολλά αντικαθιστούν μέρος ή ολόκληρο το χλωριούχο νάτριο με χλωριούχο κάλιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης τόσο μειώνοντας το νάτριο όσο και ενισχύοντας το κάλιο.

Πωλούνται στα περισσότερα παντοπωλεία και για πολλούς ανθρώπους μπορούν να είναι ένας απλός τρόπος για να καρυκεύσουν τα τρόφιμα στο σπίτι, υποστηρίζοντας παράλληλα την υγεία της καρδιάς.

Αλλά τα υποκατάστατα αλατιού δεν είναι για όλους — τα άτομα με νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα πρέπει να είναι προσεκτικά, καθώς η υπερβολική ποσότητα καλίου μπορεί να είναι επιβλαβής. Για όσους δεν είναι σίγουροι, είναι καλύτερο να συμβουλευτούν πρώτα έναν επαγγελματία υγείας.

Ακόμα κι αν ένα υποκατάστατο αλατιού δεν είναι η κατάλληλη επιλογή, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να μειώσετε το νάτριο χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση.

Το μαγείρεμα με φρέσκα ή αποξηραμένα βότανα, μπαχαρικά όπως κύμινο ή πάπρικα, χυμό και ξύσμα εσπεριδοειδών, σκόρδο, κρεμμύδι, ξύδι ή μείγματα καρυκευμάτων χωρίς αλάτι είναι όλοι τρόποι για να προσθέσετε ζωντάνια στα γεύματά σας.

Αυτές οι μικρές αλλαγές στην κουζίνα μπορούν να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου.