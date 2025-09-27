Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, από τις 09.00 το πρωί έως τις 16.00 το απόγευμα.

Το Athens Heart Festival 2025 αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.

Φέτος, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, από τις 09.00 το πρωί έως τις 16.00 το απόγευμα.

Στόχος του είναι να καλύψει στο μέτρο του δυνατού το σημαντικό έλλειμμα γνώσης γύρω από την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να αγνοεί τα συμπτώματα του εμφράγματος και της καρδιακής ανεπάρκειας, τις σωστές τιμές αρτηριακής πίεσης, χοληστερίνης και σακχάρου, αλλά και τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Ταυτόχρονα καθίστανται κρίσιμα πεδία και θα αναδειχτούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι δυσμενείς επιπτώσεις της Παχυσαρκίας στην καρδιαγγειακή υγεία αλλά και η αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου τόσο σε νεαρές όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο του Athens Heart Festival 2025, οι πολίτες θα μπορούν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να υποβληθούν σε προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις και να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τον έλεγχο της καρδιαγγειακής τους υγείας (09.00-16.00)

Να μάθουν βασικές τεχνικές ΚΑΡΠΑ με επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. (09.30-13.00)

Να παρακολουθήσουν Πολυθεματικό Στρογγυλό Τραπέζι με γιατρούς και ασθενείς, για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων καρδιαγγειακής υγείας. (13.00-14.00)

To Athens Heart Festival 2025 πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των: AMGEN, AstraZeneca, Bayer, Boston Scientific, Bennett, Bristol Myers Squibb, GE Healthcare, IDNA Laboratories, KARABINIS MEDICAL, NOVARTIS, Pfizer, Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ και SERVIER.

Έχει την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ συμμετέχουν και υποστηρίζουν Σύλλογοι ασθενών όπως ο Σύνδεσμος Ατόμων με Καρδιοπάθεια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών-ΕΠΙΟΝΗ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία- ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ και η Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Φίλων της Ελλάδος.

Την ενεργό υποστήριξή τους στο φεστιβάλ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας έχουν δώσει η ΣΤΑΣΥ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και η Ενωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας με αφορμή τη διεξαγωγή του φεστιβάλ αναφέρει: «Είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων να εφαρμοστούν πρόσθετες πολιτικές υγείας αλλά και να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού. Η καρδιά μας χρειάζεται γνώση και πρόληψη! Σας περιμένουμε στο Athens Heart Festival 2025 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας!»