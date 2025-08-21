Games
Ιός του Δυτικού Νείλου: 2 νεκροί και 47 κρούσματα - Οι «κόκκινοι» δήμοι

eurokinissi eurokinissi
Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 12 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των φετινών περιστατικών σε 47.

Οι δύο ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας άνω των 78 ετών και παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Όλοι οι ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, με δύο εξ αυτών να παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τους 47 συνολικά ασθενείς, οι 34 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι 11 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η μέση ηλικία των ασθενών είναι τα 74 χρόνια, με εύρος από 28 έως 92 ετών. Σύμφωνα με ειδικούς, κάθε περιστατικό με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ αντιστοιχεί σε περίπου 140 ασυμπτωματικά ή ήπια κρούσματα που δεν απευθύνθηκαν σε γιατρούς.

Εντοπισμός κρουσμάτων σε 22 δήμους

Ο ιός μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και ο πρώτος φετινός ασθενής ανέφερε συμπτώματα στις 22 Ιουνίου 2025.

Τα φετινά κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 22 δήμους της χώρας, με τα περισσότερα στη Θεσσαλία (23) και την Αττική (17).

Στην Αττική:

  • Ασπρόπυργος: 2 κρούσματα
  • Ελευσίνα: 1 κρούσμα
  • Φυλή: 1 κρούσμα
  • Αιγάλεω: 1 κρούσμα
  • Περιστέρι: 1 κρούσμα
  • Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό: 1 ήπιο κρούσμα
  • Ίλιον: 2 κρούσματα
  • Κορυδαλλός: 1 κρούσμα
  • Σαλαμίνα: 1 κρούσμα
  • Μαραθώνας: 4 κρούσματα
  • Παπάγου-Χολαργός: 1 κρούσμα
  • Ηλιούπολη: 1 κρούσμα

Στη Θεσσαλία:

  • Τύρναβος: 2 κρούσματα (1 ήπιο)
  • Αγιά: 3 κρούσματα
  • Λάρισα: 9 κρούσματα (1 ήπιο)
  • Τέμπη: 5 κρούσματα (2 ήπια)
  • Κιλελέρ: 3 κρούσματα
  • Καρδίτσα: 1 κρούσμα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:

  • Πύργος: 2 κρούσματα
  • Αλεξανδρούπολη: 2 κρούσματα (1 ήπιο)
  • Διδυμότειχο: 2 κρούσματα
  • Πέλλα: 1 κρούσμα

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει επίσης τη δραστηριότητα του ιού σε Καβάλα, Αρκαδία και Αιτωλοακαρνανία, όπως επιβεβαιώνεται από κρούσματα σε ιπποειδή.

  • Καβάλα: 1 κρούσμα σε οικισμό
  • Αιτωλοακαρνανία: 1 κρούσμα σε οικισμό
  • Αρκαδία: 3 κρούσματα σε οικισμούς

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ειδικά οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς η ασθένεια μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους.

