Οι 5 τροφές που τρώει διατροφολόγος του Χάρβαρντ για ισχυρό ανοσοποιητικό

Μπορεί να μπαίνουμε στο καλοκαίρι αλλά υπάρχουν ακόμα κρυολογήματα, γρίπες και άλλοι ιοί.

Ίσωας σκέφτεστε να ξεκινήσετε συμπληρώματα και να αναζητάτε τροφές οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σας.

Αλλά ως διατροφολόγος ψυχίατρος η Dr Uma Naidoo, Contributor* ξέρει ότι αυτές δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες επιλογές για να διατηρήσετε το σώμα και το μυαλό σας δυνατά κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.

Το έντερο φιλοξενεί περίπου το 70% του ανοσοποιητικού συστήματος. Ομοίως, η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζεται από την υγεία του μικροβιώματος μέσω της σύνδεσης εντέρου-εγκεφάλου.

Γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα το έντερό τους. Αυτό βοηθάει στο να διατηρηθεί η ευεξία του ανθρώπινου οργανισμού κάνοντας παράλληλες σωστές διατροφικές επιλογές.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες κορυφαίες τροφές οι οποίες θα βοηθήσουν να διατηρήσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα δυνατό, τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλά επίπεδα αλλά και τη διάθεσή σας.

1. Εσπεριδοειδή

Λεμόνια, λάιμ, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ και άλλα! Τα εσπεριδοειδή είναι μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικής βιταμίνης C και περιέχουν μια καλή ποσότητα φυτικών ινών. Αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζει το έντερο, τον εγκέφαλο και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Μπορείτε να προσθέσετε λεμόνι μαζί με το πράσινο τσάι σας ή ακόμα και ξύσμα λεμονιού στις σαλάτες σας. Μία ακόμη εναλλακτική είναι να φτιάξετε βινεγκρέτ λεμονιού και να την περιχύσετε στα ψητά λαχανικά.

2. Φυλλώδη λαχανικά

Τα φυλλώδη λαχανικά είναι απαραίτητα στη διατροφή και πρέπει να τρώγονται σε μικρές μερίδες σχεδόν κάθε ημέρα.

Αυτά τα φυλλώδη λαχανικά είναι γεμάτα με φυλλικό οξύ, μια βιταμίνη Β που βοηθά στη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο και έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών για να διατηρώ το μικροβίωμά μου ισορροπημένο και το ανοσοποιητικό μου σύστημα ισχυρό.

3. Καθαρές πρωτεΐνες

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως ο σολομός άγριας αλιείας, το βιολογικό τόφου, το βοδινό κρέας από βοσκή, τα αυγά από βοσκοτόπια και τα πουλερικά, είναι πλούσιες σε βιταμίνες Β. Αυτή η ομάδα βιταμινών είναι τόσο σημαντική για το νευρικό σύστημα. Η λήψη αρκετών βιταμινών Β μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της διάθεσης και της ζωντάνιας.

Αν επιλέξετε να μην καταναλώνετε ζωικά προϊόντα, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πάρετε συμπληρώματα βιταμίνης Β12 ή να προσθέσετε θρεπτική μαγιά στη διατροφή σας, αλλά πάντα να το συζητάτε πρώτα με τον γιατρό σας.

4. Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση

Αυτές περιλαμβάνουν το ξινολάχανο, το kimchi, το miso, το απλό γιαούρτι και το κεφίρ, μεταξύ άλλων. Οι τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση είναι φυσικά πλούσιες σε ζωντανά στελέχη καλών βακτηρίων.

Μπορείτε να τις ενσωματώσετε καθημερινά σε μου γεύματα για την υγεία του μικροβιώματός του εντέρου αλλά και για να γίνουν πιο νόστιμα τα φαγητά.

5. Μπαχαρικά

Ο κουρκουμάς, το μαύρο πιπέρι, η κανέλα, το τζίντζερ, το σαφράν και το πιπέρι καγιέν είναι όλα γεμάτα με μικροθρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά. Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής που σχετίζεται με την κακή διάθεση και την κακή ανοσία.

Μπορείτε να πιείτε ένα φλιτζάνι γάλα με κουρκουμά, και να προσθέσετε μπαχαρικά σε οτιδήποτε, όπως ψητά λαχανικά, σάλτσες για σαλάτες, τσάι, smoothies, ακόμη και υγιεινά επιδόρπια.

*Η Δρ. Uma Naidoo είναι η MoodFoodMD, διατροφολόγος, επαγγελματίας σεφ και διατροφολόγος, εκπαιδευμένη στο Χάρβαρντ. Είναι εκπαιδεύτρια στο MasterClass και συγγραφέας του «Calm your Mind with Food» και του εθνικού και διεθνούς μπεστ σέλερ «This is Your Brain on Food».