Πώς ένα concept car μετατρέπεται, από σχεδιαστικό όραμα σε διαδραστική οδηγική εμπειρία υψηλών επιδόσεων.

Στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Gran Turismo World Series (GT World Series) 2026, στη Σιγκαπούρη, ο Kazunori Yamauchi, παραγωγός της σειράς Gran Turismo, και ο Jean-Arthur Madelaine, Head of Design του Xiaomi Europe R&D and Design Center της Xiaomi Auto, ανακοίνωσαν ότι το Xiaomi Vision Gran Turismo (Xiaomi Vision GT) έρχεται στο Gran Turismo 7 (GT7), μέσα στον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το πρώτο EV Driving Experience του Gran Turismo, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες οδήγησης, καθώς και εκπαίδευση με τα Xiaomi SU7 Ultra και Xiaomi Vision Gran Turismo. Οι Yamauchi και Madelaine βρέθηκαν μαζί στη σκηνή, όπου μίλησαν για τη δημιουργία του Xiaomi Vision GT και για το πώς εξελίσσεται η εμπειρία οδήγησης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Η Xiaomi γίνεται το 36ο brand που συμμετέχει στο Vision Gran Turismo

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Το Vision Gran Turismo ξεκίνησε το 2013, προσκαλώντας κορυφαία brands να φανταστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα concept cars, αποκλειστικά για τη σειρά Gran Turismo. Μέσα σε περισσότερο από μία δεκαετία, το project έχει συγκεντρώσει μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως και έχει οδηγήσει στη δημιουργία 50 μοντέλων Vision Gran Turismo, αποτελώντας μια ξεχωριστή πλατφόρμα συνάντησης του automotive design, της μηχανικής και της κουλτούρας του virtual racing.

Η Xiaomi είναι το 36ο brand και η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που συμμετέχει στο Vision Gran Turismo. Το Xiaomi Vision GT έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Mobile World Congress (MWC) 2026, στη Βαρκελώνη. Η παρουσίασή του από τον Chief Designer της Xiaomi Auto, Li Tianyuan, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κόσμου της αυτοκίνησης και των φίλων του αυτοκινήτου σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο όχημα παρουσιάστηκε στην Auto China 2026, στο Πεκίνο. Η ένταξή του στο Gran Turismo 7 αποτελεί το επόμενο ορόσημο στην πορεία του Xiaomi Vision GT, μετατρέποντάς το από σχεδιαστικό όραμα σε διαδραστική οδηγική εμπειρία για παίκτες σε όλο τον κόσμο.

Xiaomi Vision Gran Turismo: Sculpted by the Wind

Το Xiaomi Vision GT βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Sculpted by the Wind» (Σμιλεμένο από τον Άνεμο). Αντί να στηρίζεται σε έντονα διαμορφωμένες επιφάνειες ή πρόσθετα αεροδυναμικά στοιχεία, το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί γύρω από μια αιωρούμενη καμπίνα σε σχήμα σταγόνας, με κάθε επιφάνεια να έχει βελτιστοποιηθεί αεροδυναμικά και κάθε δομικό στοιχείο να έχει σχεδιαστεί με διατομή αεροτομής.

Αξιοποιώντας αεροδυναμικές λύσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Xiaomi SU7 και Xiaomi YU7, το Xiaomi Vision GT εξελίσσει περαιτέρω αυτή την προσέγγιση: οι σταυροειδείς προβολείς λειτουργούν παράλληλα ως οδηγοί ροής του αέρα, ενώ το χαρακτηριστικό πίσω φως σε σχήμα halo ενσωματώνεται στο πίσω κανάλι αέρα. Σε συνδυασμό με ένα ενεργό σύστημα ελέγχου της ροής του αέρα, τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τιμή αεροδυναμικής απόδοσης 4,1 και συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29.

Το Xiaomi Vision GT παρουσιάζει επίσης το concept «Sofa Racer», με ένα cockpit που αγκαλιάζει τον οδηγό, συνδυάζοντας άνεση, καθηλωτική εμπειρία, εργονομία και απόλυτη προσήλωση στην οδήγηση. Με το Xiaomi Hyper XiaoAi AI Voice Assistant και το Xiaomi MiMo foundation model, το cockpit μπορεί να προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις προθέσεις του οδηγού, μέσα από τη σύνδεσή του με το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home» της Xiaomi.

Σχολιάζοντας τον σχεδιασμό, ο Yamauchi δήλωσε: «Ο συνολικός σχεδιασμός διατηρεί την απλότητά του, ενώ παράλληλα αναδεικνύει εξαιρετικά κομψές καμπύλες με έντονο αισθησιασμό. Πιστεύω ότι αυτό το αυτοκίνητο θα αποτελέσει πρότυπο για την εποχή του».

Kazunori Yamauchi και Jean-Arthur Madelaine: Το Xiaomi Vision GT προσφέρει μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία οδήγησης στο gaming

Ο Yamauchi σημείωσε ότι το Xiaomi Vision GT έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους των racing παιχνιδιών και του gaming στο σύνολό του, μετά τις εμφανίσεις του στο MWC Barcelona και την Auto China, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η προσμονή της κοινότητας να οδηγήσει το όχημα στο Gran Turismo 7 συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη του ενδιαφέροντος γύρω από αυτή τη συνεργασία.

Μιλώντας για τη δική του εμπειρία, ο Madelaine περιέγραψε το Xiaomi Vision GT ως ένα φουτουριστικό αυτοκίνητο για τον οδηγό, «σμιλεμένο από τον άνεμο», σχεδιασμένο με στόχο την ιδανική ισορροπία μεταξύ χαμηλής οπισθέλκουσας και υψηλής κάθετης δύναμης. Στο παιχνίδι, διατηρεί υψηλή ταχύτητα και εξαιρετική σταθερότητα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ομαλή, συνολική εμπειρία οδήγησης.

Το Gran Turismo 7 παρουσιάζει το πρώτο EV Driving Experience

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης ότι το Gran Turismo 7 θα παρουσιάσει το πρώτο ειδικά σχεδιασμένο EV Driving Experience, με διάφορα challenges στα οποία πρωταγωνιστούν τα Xiaomi SU7 Ultra και Xiaomi Vision Gran Turismo. Μέσα από αυτά, οι παίκτες θα έχουν έναν νέο τρόπο να εξερευνήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης, πέδησης και χειρισμού των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων, στο πλαίσιο του ρεαλιστικού περιβάλλοντος οδήγησης του Gran Turismo 7.

Ένα νέο κεφάλαιο στη σύνδεση της Xiaomi Auto με την παγκόσμια κουλτούρα αυτοκινήτου

Με το Xiaomi SU7 Ultra να εντάσσεται στο Gran Turismo 7, το Xiaomi Vision GT να γίνεται μέρος του Vision Gran Turismo και τα δύο μοντέλα να πρωταγωνιστούν στο νέο EV Driving Experience, η Xiaomi Auto διευρύνει την παρουσία της στους τομείς των αυτοκινήτων παραγωγής υψηλών επιδόσεων, του πρωτοποριακού concept design και των διαδραστικών οδηγικών εμπειριών.

Σύντομα, οι παίκτες του Gran Turismo 7 σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να οδηγήσουν το Xiaomi Vision GT σε εμβληματικές πίστες, όπως το Nürburgring, το Le Mans και η Suzuka. Μέσα από τον πρωτότυπο σχεδιασμό, την προηγμένη μηχανική και την ψηφιακή καινοτομία, η Xiaomi Auto θα συνεχίσει να εισφέρει τη δική της ξεχωριστή οπτική στην παγκόσμια αυτοκινητιστική και racing κουλτούρα.

*Όλα τα δεδομένα επιδόσεων του Xiaomi Vision Gran Turismo προέκυψαν μέσα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές σε περιβάλλον προσομοίωσης και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές επιδόσεις στον δρόμο.