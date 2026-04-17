Στην εγκατάσταση λειτουργεί κέντρο υπερυπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο συντονίζει περισσότερους από 2.000 AI agents και δίκτυο βιομηχανικών ρομπότ, υποστηρίζοντας την αυτοματοποίηση της παραγωγής βασικών εξαρτημάτων.

Ένα κλιματιστικό ανά επτά δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον ρυθμό παραγωγής συνδέεται η λειτουργία του νέου έξυπνου εργοστασίου της TCL στην Κουανγκτσόου, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, την ίδια περίοδο που η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 100 εκατομμύρια μονάδες κλιματισμού από το 2021.

Η νέα μονάδα αποτελεί επένδυση περίπου 290,42 εκατ. δολαρίων και διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 8 εκατομμυρίων μονάδων. Το συγκρότημα εκτείνεται σε 303 στρέμματα και περιλαμβάνει τρία εργοστάσια 24ωρης λειτουργίας χωρίς φωτισμό, 15 εργαστήρια και 10 γραμμές παραγωγής.

Στην εγκατάσταση, όπως ανακοινώθηκε, λειτουργεί κέντρο υπερυπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο συντονίζει περισσότερους από 2.000 AI agents και δίκτυο βιομηχανικών ρομπότ, υποστηρίζοντας την αυτοματοποίηση της παραγωγής βασικών εξαρτημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται γραμμή παραγωγής εναλλακτών θερμότητας, όπου χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας σε αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας κατά 41,7%.

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ως βιομηχανικό πάρκο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με 50.000 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ και σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τη μείωση αποβλήτων και εκπομπών κατά την παραγωγική διαδικασία.

Όπως ανακοινώθηκε, το κλιματιστικό Smart Wing AI Healthy της TCL αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας AI για να θέσει νέα πρότυπα στον οικιακό χώρο. Για παράδειγμα χρησιμοποιεί ραντάρ κυμάτων χιλιοστού για να ανιχνεύει την κατάσταση ύπνου του χρήστη και να προσαρμόζει αυτόματα μια δυναμική καμπύλη θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιμετωπίζοντας συχνά προβλήματα όπως η δυσκολία στον ύπνο ή το ξύπνημα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας. Η λειτουργία AI comfort προσφέρει μια απαλή ροή αέρα που δεν διαταράσσει τον ύπνο, ενώ η τεχνολογία AI fresh air βελτιώνει τα επίπεδα οξυγόνου και υγρασίας, αποτρέποντας φαινόμενα όπως η ξηροστομία.

Όπως δήλωσε η CEO της TCL Industries Holdings Co., Ltd, Du Juan, η παραγωγή των 100 εκατομμυρίων μονάδων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των πελατών παγκοσμίως επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των έξυπνων τεχνολογιών αποτελεί βασικό άξονα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Σε επίπεδο αγοράς, η TCL κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων κλιματιστικών, με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές. Το παραγωγικό της δίκτυο περιλαμβάνει 40 μονάδες διεθνώς.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων consumer electronics, που εκτείνονται από τηλεοράσεις και προϊόντα ήχου έως οικιακές συσκευές και φορητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές, smart glasses, επαγγελματικές οθόνες και πολλά ακόμη.