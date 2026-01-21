Προβλήματα παρουσιάζει η λειτουργία του Yahoo με τους χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν καθόλου στο email.

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Yahoo με τους χρήστες να παραπονιούνται για αδυναμία πρόσβασης στο λογαριασμό τους.

Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.

Οι αναφορές των χρηστών συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση ή τα ακριβή αίτια του προβλήματος. Μέχρι στιγμής, η Yahoo δεν έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση για το τι προκάλεσε την αδυναμία σύνδεσης ενώ οι τεχνικές ομάδες εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της υπηρεσίας.