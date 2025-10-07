Για το Εθνικό Δορυφορικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Ελλάδας.

Η TESAT και η Planetek Hellas ανακοινώνουν την παράδοση και αποδοχή του πρώτου μοντέλου πτήσης του Τερματικού Οπτικής Επικοινωνίας SCOT20, του οργάνου του δορυφόρου δηλαδή που θα επιτρέπει την ασφαλή συνδεσιμότητα μέσω λέιζερ από το διάστημα προς τη Γη. Το τερματικό θα τοποθετηθεί στον Cubesat Optisat, την πρωτοποριακή αποστολή της Planetek Hellas στο πλαίσιο του Εθνικού Δορυφορικού Διαστημικού Προγράμματος της Ελλάδας, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Συνδεσιμότητας και Ασφαλών Επικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Η αποστολή Optisat συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα έργα CubeSat της Ελλάδας, με στόχο να αποδείξει την αξιοπιστία των ασφαλών επικοινωνιών με χρήση λέιζερ από το διάστημα. Στο πλαίσιο της αποστολής, το SCOT20 επιβεβαιώνει την ικανότητα της TESAT να παρέχει υψηλής απόδοσης και συμπαγείς λύσεις οπτικών επικοινωνιών για μικροδορυφόρους και νανοδορυφόρους. Χρησιμοποιώντας φως λέιζερ αντί για σήματα ραδιοσυχνότητας (RF), το SCOT20 υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως και 1 Gbps, προσφέροντας αυξημένη προστασία έναντι υποκλοπών ή ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Αυτές οι δυνατότητες είναι καίριας σημασίας για αποστολές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες και απόλυτη ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων. Επιπλέον, το SCOT20 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα στις οπτικές επικοινωνίες, όπως τα SDA και ESTOL.

«Η πρώτη μας παράδοση του SCOT20 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να καταστούν οι οπτικές επικοινωνίες διαθέσιμες στον τομέα των μικρών δορυφόρων», δήλωσε ο Sven Rettig, CCO της TESAT. «Με τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή του απόδοση, το SCOT20 θέτει νέα πρότυπα για εφαρμογές σε MicroSat και NanoSat».

Ο Frédéric Rouesnel, Διευθυντής Έργου για το Εθνικό Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στον τομέα της Συνδεσιμότητας και για το Quantum Project, δήλωσε: «Η ενσωμάτωση του SCOT20 στο πρόγραμμα Optisat αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ανθεκτικής υποδομής επικοινωνιών για την Ελλάδα. Αξιοποιώντας την οικονομική αποδοτικότητα της τεχνολογίας μικρών δορυφόρων, ενισχύεται η προσβασιμότητα σε ασφαλείς επικοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η ευρωπαϊκή συνεργασία και αυτονομία».

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, πρόσθεσε: «Η αποστολή Optisat έχει φτάσει σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος της Ελλάδας. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε το διάστημα ως στρατηγικό πεδίο για συνδεσιμότητα, ασφάλεια και επιστημονική αριστεία. Επιπλέον, αποτελεί μια επιβεβαίωση του ταλέντου και της τεχνογνωσίας της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την Planetek Hellas και τους συνεργάτες της σε αυτή την προσπάθεια».

Ο Στέλιος Μπολλάνος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Planetek Hellas, πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι που ηγούμαστε αυτής της εθνικής και ευρωπαϊκής προσπάθειας, που καθίσταται δυνατή χάρη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΤΝ και την ESA. Αυτή η αποστολή επιβεβαιώνει την ικανότητα της ομάδας μας στην Αθήνα να σχεδιάζει και να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις New Space, αξιοποιώντας στο έπακρο τις πιο πρωτοποριακές δυνατότητες που διαθέτει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στις διαστημικές τεχνολογίες διττής χρήσης».

Η αποστολή Optisat αποτελεί επίσης, πλατφόρμα συνεργασίας με Έλληνες και Ευρωπαίους εταίρους. Στην Ελλάδα, η Planetek Hellas συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την JNP και την BitRezus (ESA BIC Greece) για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας, blockchain και τεχνητής νοημοσύνης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αποστολή υποστηρίζεται από κορυφαίους προμηθευτές, όπως η TESAT, EnduroSat, SkyLabs, D-Orbit και Planetek Italia, δημιουργώντας ένα ισχυρό βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα.