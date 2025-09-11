Η Canon επεκτείνει τη σειρά των κινηματογραφικών μηχανών της με την EOS C50

'Eνα νέο, compact και ευέλικτο μοντέλο για δημιουργικούς επαγγελματίες.

Η Canon Europe ανακοίνωσε προχτές 9 Σεπτεμβρίου τη νέα EOS C50, μια εξαιρετικά ευέλικτη, full-frame, υβριδική μηχανή Cinema EOS με βάση RF, που απευθύνεται σε επαγγελματίες βιντεογράφους και ευέλικτα συνεργεία παραγωγής.

Η EOS C50 είναι η μικρότερη μηχανή της σειράς Cinema EOS μέχρι σήμερα και ταιριάζει άψογα σε μεγάλη ποικιλία συνθηκών κινηματογράφησης – από γρήγορες λήψεις έως παραγωγές μεγάλης κλίμακας. Ο compact σχεδιασμός της, όμως, κρύβει πληθώρα επαγγελματικών δυνατοτήτων.

Στην καρδιά του μοναδικού σχεδιασμού της EOS C50 βρίσκεται ένας νέος αισθητήρας CMOS full-frame 7K, ο οποίος, σε συνεργασία με έναν προηγμένο επεξεργαστή DIGIC DV 7, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας τόσο για βίντεο όσο και για φωτογραφίες, με χαρακτηριστικά όπως η εσωτερική εγγραφή βίντεο RAW έως 7K 60P, η εγγραφή με υψηλή ταχύτητα καρέ έως 4K 120P / 2K 180P και οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 32MP.

Η EOS C50 είναι η πρώτη μηχανή Cinema EOS που προσφέρει εγγραφή Open Gate, η οποία χρησιμοποιεί ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα για μέγιστη ανάλυση και ευελιξία. Η καταγραφή σημάτων από ολόκληρο το πλάτος και ύψος του αισθητήρα με τη χρήση της νέας κατάστασης λειτουργίας Full Frame 3:21 παρέχει μεγαλύτερη εικόνα, αξιοποιώντας ολόκληρο τον κύκλο εικόνας των φακών full-frame. Η εγγραφή Open Gate προσφέρει στους κινηματογραφιστές μεγαλύτερη ευελιξία μετά την εγγραφή, επιτρέποντας την ελεύθερη δημιουργία ταινιών οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού μέσω της επεξεργασίας του ίδιου υλικού, με άφθονο χώρο για την αλλαγή του κάδρου. Όταν συνδυάζεται με αναμορφικούς φακούς, το αποτέλεσμα είναι μια ψηλότερη εικόνα, με ευρεία, καθηλωτική, κινηματογραφική αίσθηση.

Οι βιντεογράφοι που εργάζονται με πιεστικές προθεσμίες παράδοσης έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής μιας εικόνας πλήρους οπτικού πεδίου και μιας «κομμένης» τετράγωνης έκδοσης ή με κατακόρυφο προσανατολισμό –ιδανική για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίσεις– με τη χρήση της λειτουργίας Ταυτόχρονης εγγραφής και κοπής (Simultaneous Crop Recording) της EOS C50. Η περιοχή κοπής μπορεί να μετατοπιστεί οριζόντια για βέλτιστο καδράρισμα και να καταγραφεί σε διαφορετική μορφή, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Συνδυασμός υψηλής ανάλυσης με υβριδική ικανότητα για βίντεο και φωτογραφίες

Ως πραγματικά υβριδική μηχανή, η EOS C50 συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες εγγραφής βίντεο 7K και φωτογραφιών 32MP. Η οθόνη βελτιστοποιείται ανάλογα με το αν η μηχανή λειτουργεί σε κατάσταση Βίντεο ή Φωτογραφίας – με το γνώριμο περιβάλλον χειρισμού των Cinema EOS για βίντεο και το κλασικό σύστημα μενού των Canon EOS R για φωτογραφίες.

Τόσο οι βιντεογράφοι όσο και οι φωτογράφοι μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα αυτόματης εστίασης Dual Pixel CMOS AF II της Canon, το οποίο προσφέρει ανίχνευση και παρακολούθηση θεμάτων με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια. Η ακρίβεια φτάνει έως την επιλογή του ματιού στο οποίο θα δοθεί προτεραιότητα σε ανθρώπους, σκύλους, γάτες και πουλιά – με επιπλέον ελέγχους για τη ρύθμιση της ταχύτητας αυτόματης εστίασης και της απόκρισης παρακολούθησης που ταιριάζει στο θέμα.

Μια μοναδική και ευέλικτη σχεδίαση που προσαρμόζεται στις δυναμικές λήψεις

Το χαμηλό βάρος και οι πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης της EOS C50 χαρίζουν μεγάλη ευελιξία, επιτρέποντας διαισθητικό χειρισμό είτε κατά τις λήψεις με τη μηχανή στο χέρι είτε όταν είναι τοποθετημένη σε gimbal. Με το γραμμικό, χαμηλού προφίλ σώμα και τα πολλαπλά σημεία σύνδεσης αξεσουάρ, ενσωματώνεται άψογα στις σύγχρονες διαμορφώσεις rig. Η μηχανή μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα, με την απεικόνιση και τα μενού ρυθμίσεων να προσαρμόζονται αυτόματα για χρήση με κατακόρυφο προσανατολισμό.

Η αποσπώμενη μονάδα λαβής της EOS C50 βελτιώνει τον έλεγχο και την άνεση. Διαθέτει δύο τερματικά ήχου XLR πλήρους μεγέθους και 3 ακίδων, επιλογείς ελέγχου για ηχογράφηση επαγγελματικής ποιότητας, καθώς και κουμπί REC και μηχανισμό ζουμ τύπου rocker για βολικό έλεγχο σε στυλ βιντεοκάμερας κατά τις γρήγορες λήψεις.

Εκτός από την εγγενή υποστήριξη των πολλών φακών της σειράς RF, η EOS C50 υποστηρίζει επίσης τη χρήση φακών EF/PL μέσω του προαιρετικού Προσαρμογέα βάσης PL-RF της Canon, ο οποίος προσαρτάται με ασφάλεια στο σώμα της μηχανής, καθώς και μιας σειράς προσαρμογέων βάσης Canon EF-EOS R.

Ευκολία συνδέσεων για πολλές διαφορετικές ροές εργασίας

Μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας εξασφαλίζει ότι η EOS C50 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελματικών παραγωγών. Εκτός από τις εισόδους XLR, η μηχανή διαθέτει τερματικά MIC, Timecode, HDMI OUT (Type-A) και USB (Type-C). Οι δύο υποδοχές για κάρτες CFexpress και SD παρέχουν πληθώρα επιλογών ταυτόχρονης εγγραφής, όπως διαφορετικές μορφές αρχείων, αναλύσεις και ενδεικτικές ταινίες (proxy).

Η EOS C50 υποστηρίζει UVC/UAC για ζωντανό streaming υψηλής ανάλυσης έως και 60P/50P μέσω ενός μόνο καλωδίου USB, καθώς και το πρωτόκολλο XC για απομακρυσμένο χειρισμό της μηχανής χρησιμοποιώντας συμβατές εφαρμογές για smartphone ή αξεσουάρ, όπως το Remote Controller RC-IP1000 της Canon. Τα βιντεοκλίπ και οι φωτογραφίες μπορούν να διαβιβάζονται σε πελάτες σε πραγματικό χρόνο μέσω Wi-Fi ή USB2 με την επαγγελματική εφαρμογή Content Transfer Professional (CTP) της Canon3.

Η συνεργασία της Canon με την Adobe επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και την EOS C50D, καθιστώντας τη μηχανή συμβατή με το σύστημα Frame.io's Camera to Cloud connectivity. Όπως και στις EOS C400 και EOS C80, αυτή η συμβατότητα επιτρέπει την αποστολή ενδεικτικών ταινιών (proxy) απευθείας από τη μηχανή στην πλατφόρμα Frame.io, υποστηρίζοντας μια απρόσκοπτη και αξιόπιστη οδό από την παραγωγή έως τη δημοσίευση.

Χάρη στην πολύπλευρη συνδεσιμότητα, την ευελιξία και τις ισχυρές δυνατότητες του αισθητήρα full-frame, η EOS C50 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των compact κινηματογραφικών μηχανών. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της EOS R5 C, προσφέρει ασυμβίβαστη ποιότητα εικόνας τόσο για βίντεο όσο και για φωτογραφίες.

Η Canon είναι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια σειρά σημαντικών δωρεάν ενημερώσεων firmware για υπάρχουσες μηχανές Cinema EOS, που θα είναι διαθέσιμες αργότερα φέτος. Αυτές περιλαμβάνουν την προσθήκη της δυνατότητας εγγραφής Open Gate RAW 3:2 σε ανάλυση 6000x4000 στην EOS C400 και της λειτουργίας Υποβοήθησης προβολής κατά την αναπαραγωγή στην EOS C80, μεταξύ άλλων βελτιώσεων σε βασικά χαρακτηριστικά, όπως ο τονισμός περιγραμμάτων κατά την εστίαση και στις δύο μηχανές, καθώς και στις EOS R5 C και EOS C70.

Βασικά χαρακτηριστικά της EOS C50:

Ικανότητα υβριδικής εγγραφής σε υψηλή ανάλυση: εσωτερική εγγραφή RAW 7K 60p, φωτογραφίες 32MP

Προηγμένος αισθητήρας full-frame 7K με εγγραφή βίντεο Open Gate

Υπερδειγματοληψία 7K για ταινίες 4K υψηλότερης ανάλυσης

Υποστήριξη Διπλού βασικού ISO (ISO 800/6400 4 ), με δυναμικό εύρος έως και 15+ στοπ

), με δυναμικό εύρος έως και 15+ στοπ Ευέλικτη σειρά επαγγελματικών μορφών εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 12bit Cinema RAW Light, Canon Log 2, Canon Log 3 και XF-AVC S / XF-HEVC S

Σχεδίαση που χαρίζει ευελιξία και compact μέγεθος, με αποσπώμενη λαβή και εκτενείς δυνατότητες χρήσης σε rig

Εγγενής βάση RF και συμβατότητα με φακούς EF/PL μέσω προσαρμογέα βάσης

Δύο είσοδοι ήχου XLR, τερματικά Timecode, HDMI OUT (Type-A) και USB (Type-C), Υποδοχή αξεσουάρ πολλαπλών λειτουργιών

Δύο υποδοχές για κάρτες CFexpress και SD, που επιτρέπουν την ταυτόχρονη εγγραφή διαφορετικών μορφών σε κάθε κάρτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα EOS C50, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο: https://www.canon.gr/video-cameras/eos-c50/