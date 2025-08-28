Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία

Η Xiaomi λανσάρει το Redmi 15C: Κομψός σχεδιασμός σε συνδυασμό με εντυπωσιακή οθόνη

Η Xiaomi λανσάρει το Redmi 15C: Κομψός σχεδιασμός σε συνδυασμό με εντυπωσιακή οθόνη
Το Redmi 15C ξεχωρίζει με το κομψό σώμα του, που έχει 3D τετραπλά καμπυλωτή πλάτη και συμπληρώνεται από ένα όμορφο «αιωρούμενο» deco που προσθέτει μια νότα εκλεπτυσμού.

Η Xiaomi παρουσίασε σήμερα το Redmi 15C, το νέο smartphone της Εταιρείας που διαθέτει έναν κομψό, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και μια μεγάλη, καθηλωτική οθόνη 6,9 ιντσών για ενισχυμένη καθημερινή χρήση. Η συσκευή διαθέτει επίσης μια μεγάλη μπαταρία και σύστημα ταχείας φόρτισης ώστε το Redmi 15C να είναι όλες τις ώρες στη διάθεση του χρήστη.

Το Redmi 15C ξεχωρίζει με το κομψό σώμα του, που έχει 3D τετραπλά καμπυλωτή πλάτη, απαλή και ισορροπημένη στο χέρι, και συμπληρώνεται από ένα όμορφο «αιωρούμενο» deco που προσθέτει μια νότα εκλεπτυσμού. Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα - Midnight Black, Mint Green και Moonlight Blue3, με τα χρώματα Moonlight Blue και Twilight Orange, να είναι εμπνευσμένα από τις παλίρροιες του ωκεανού και το φως του ήλιου σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, τα οποία ζωντανεύουν χάρη σε μια διαδικασία μαγνητικής μελάνης δύο χρωμάτων.

Η μεγάλη 6,9 ιντσών HD+ οθόνη διαθέτει ρυθμό ανανέωσης μέχρι και 120Hz AdaptiveSync4 που προσφέρει ομαλή και γρήγορη απόκριση, ενώ η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια 50ΜΡ ΑΙ διπλή κάμερα για λεπτομερείς εικόνες σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Παρά τον λεπτό σχεδιασμό, το Redmi 15C διαθέτει μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 6000mAh—που υποστηρίζει έως και 22 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή 82 ώρες αναπαραγωγής μουσικής. Η τεχνολογία turbo charging 33W φορτίζει την μπαταρία στο 50% σε μόλις 31 λεπτά. Για μεγαλύτερη ευελιξία, η τεχνολογία reverse charging⁷ επιτρέπει στο Redmi 15C να τροφοδοτεί και άλλες συσκευές όταν χρειάζεται.

Το Redmi 15C τροφοδοτείται από έναν επεξεργαστή MediaTek Helio G81-Ultra και έχει χωρητικότητα μέχρι και 16GB RAM8 μέσα από τη λειτουργία επέκτασης μνήμης, καθώς και μέχρι 1ΤΒ, για άρτια χρήση και λειτουργικότητα των εφαρμογών, παιχνιδιών και για καθημερινό multitasking. Με εγκατεστημένο το Xiaomi HyperOS 2¹º και λειτουργίες, όπως το Circle to Search μέσω Google¹¹ και Google Gemini¹², προσφέρεται για ενισχυμένο multitasking και έχει έξυπνη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, οι λειτουργίες του Xiaomi Interconnectivity, όπως το Call Syn και Shared clipboard¹³ κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητού, tablet και υπολογιστή.

Η αντοχή στη σκόνη και το νερό, με βαθμολογία IP64¹⁴, επιτρέπει στη συσκευή να αντέχει στις καθημερινές πιτσιλιές και τη σκόνη. Παράλληλα, η αύξηση της έντασης του ήχου κατά 200%¹⁵ καθιστά την αναπαραγωγή πολυμέσων και τις ειδοποιήσεις πιο ευδιάκριτες σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το Redmi 15C κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σε δυο εκδόσεις: των 4GB RAM με 128GB αποθηκευτικό χώρο, στα 139,90 ευρώ και στην έκδοση των 8GB RAM με 256GB αποθηκευτικό χώρο στα 169,90 ευρώ. Οι τιμές αυτές αποτελούν προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ισχύει ειδική προσφορά early bird από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου (ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων) όπου η έκδοση των 4/128 είναι διαθέσιμη στα 119,90 ευρώ, ενώ η έκδοση των 8/256 είναι διαθέσιμη στα 149,90 ευρώ.

΄Όλες οι τιμές αποτελούν προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το Redmi 15C είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω των Xiaomi Stores, το mistore-greece.gr και τα επίσημα σημεία πώλησης.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Τα έσοδα της Xiaomi για το 2ο τρίμηνο του 2025 ξεπερνούν τα 100 δισ. γουαν

Τα έσοδα της Xiaomi για το 2ο τρίμηνο του 2025 ξεπερνούν τα 100 δισ. γουαν

Επιχειρήσεις
Οι πιο cool τιμές του καλοκαιριού από τη Xiaomi

Οι πιο cool τιμές του καλοκαιριού από τη Xiaomi

Επιχειρήσεις
Η Xiaomi λανσάρει τα κλιματιστικά Mijia στην ελληνική αγορά

Η Xiaomi λανσάρει τα κλιματιστικά Mijia στην ελληνική αγορά

Επιχειρήσεις
Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Life

NETWORK

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr