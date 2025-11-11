Πώς η δημοφιλής σειρά του Netflix ενέπνευσε την επιστημόνα που ανακάλυψε το νέο είδος μέλισσας!

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος αυτόχθονης μέλισσας με μικρά κέρατα - και της έδωσαν το αντίστοιχο «δαιμόνιο» όνομα.

Η μέλισσα Megachile Lucifer εντοπίστηκε ενώ οι ερευνητές παρατηρούσαν ένα σπάνιο άγριο λουλούδι που αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Δυτικής Αυστραλίας, 470 χλμ ανατολικά του Περθ.

Τα «ιδιαίτερα και εμφανή κέρατα» υπάρχουν μόνο στη θηλυκή μέλισσα και πιθανόν χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός άμυνας, για τη συλλογή γύρης ή νέκταρ, ή για τη συγκέντρωση υλικών όπως ρητίνη για τη δημιουργία της φωλιάς.

Η επικεφαλής επιστήμονας της μελέτης δήλωσε ότι εμπνεύστηκε το όνομα Lucifer παρακολουθώντας την ομώνυμη σειρά στο Netflix, ενώ επεξεργαζόταν την περιγραφή του νέου είδους. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για το πρώτο νέο μέλος αυτής της ομάδας μελισσών εδώ και 20 χρόνια.

«Η θηλυκή είχε αυτά τα απίστευτα μικρά κέρατα στο πρόσωπό της», ανέφερε η δρ Κιτ Πρεντεργκάστ από το Πανεπιστήμιο Curtin. «Όταν έγραφα την περιγραφή του νέου είδους, παρακολουθούσα τη σειρά Lucifer στο Netflix και το όνομα ταίριαζε απόλυτα».

Το όνομα Lucifer αναφέρεται επίσης στην ανάγκη να «ρίξουμε φως» στη διατήρηση των αυτόχθονων μελισσών και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γονιμοποιούνται τα απειλούμενα φυτά, σημείωσε η ίδια.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Hymenoptera Research, καλεί τις Αρχές να αναγνωρίσουν την περιοχή γύρω από το σημείο εντοπισμού του νέου είδους και των σπάνιων άγριων λουλουδιών ως «προστατευόμενη έκταση που δεν μπορεί να εκχερσωθεί».

«Επειδή το νέο είδος βρέθηκε στην ίδια μικρή περιοχή με το απειλούμενο άγριο λουλούδι, και τα δύο θα μπορούσαν να κινδυνεύουν από διαταραχές του οικοτόπου», τονίζεται στη μελέτη.

«Πολλές εξορυκτικές εταιρείες δεν λαμβάνουν υπόψη τις αυτόχθονες μέλισσες όταν αξιολογούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους [...] έτσι μπορεί να χάνουμε άγνωστα είδη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων. Χωρίς να γνωρίζουμε ποια αυτόχθονα είδη μέλισσας υπάρχουν και από ποια φυτά εξαρτώνται, διατρέχουμε τον κίνδυνο να τα χάσουμε πριν καν τα αντιληφθούμε».

Πηγή: BBC