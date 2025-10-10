Δεύτερη ευκαιρία για την πεταλούδα.

«Το πιστεύετε ή όχι, είχε αποτέλεσμα». Με αυτή τη φράση, ενθουσιασμένη, η Τζανίν Μπέντικσεν δείχνει πώς κατάφερε να κάνει μεταμόσχευση φτερού σε μία πεταλούδα - μονάρχη.

Όταν μια γυναίκα εντόπισε μια τραυματισμένη την πεταλούδα, δεν έμεινε αδιάφορη. Τηλεφώνησε στο Sweetbriar Nature Center της Νέας Υόρκης και ρώτησε εάν μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι, η Τζανίν Μπέντικσεν, που είναι η διευθύντρια αποκατάστασης άγριας ζωής εκεί, ανέλαβε δράση.

Χρησιμοποίησε φτερό από νεκρή πεταλούδα και προσεκτικά το προσάρμοσε στο σπασμένο του εντόμου που της είχαν πάει. «Το πιστεύετε ή όχι, είχε αποτέλεσμα. Τόσο συναρπαστικό», λέει η Μπέντικσεν στο βίντεο που ανάρτησε το Sweetbriar Nature Center.

Τώρα, η πεταλούδα - μονάρχης έχει μια δεύτερη ευκαιρία και μπορεί να συνεχίσει τη μετανάστευσή της προς το Μεξικό. Ο πληθυσμός αυτού του είδους πεταλούδας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι υπάρχει ο κίνδυνος εξαφάνισής του στο μέλλον.

{https://www.instagram.com/p/DPohqHukknn/}