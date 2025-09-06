Games
Οι 6 «μαγικές» φράσεις που καλμάρουν και «δυναμώνουν» τα παιδιά

Οι 6 «μαγικές» φράσεις που καλμάρουν και «δυναμώνουν» τα παιδιά
Η συναισθηματική ασφάλεια είναι το «κλειδί» για ψυχικά ήρεμα παιδιά, εξηγούν οι ειδικοί.

Μια ψυχολόγος παιδιών αποκαλύπτει χρήσιμα μυστικά για τους γονείς, ώστε αυτοί να καταφέρουν να μεγαλώσουν συνεργάσιμα και καλά παιδιά.

Όπως αναφέρει το nypost, η ψυχολόγος Reem Raouda έχει μελετήσει πάνω από 200 σχέσεις γονέων-παιδιών — και είναι και η ίδια μητέρα.

Η Raouda λέει ότι έχει τη λύση για τα παιδιά που αρνούνται να ακολουθήσουν τις εντολές, βοηθώντας να χτιστεί μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τα παιδιά.

«Πάντα λέω στους γονείς ότι αν η στάση τους είναι να φωνάζουν ή να απειλούν, τότε καμία «μαγική φράση» δεν θα αναιρέσει το βαθύτερο μοτίβο», έγραψε η Raouda σε ένα άρθρο του CNBC. «Αλλά όταν προστατεύετε τακτικά την αξιοπρέπεια του παιδιού σας, το κάνετε να αισθάνεται ασφαλές και τηρείτε τα όρια, το να ακούει γίνεται το φυσικό αποτέλεσμα».

Λέγοντας στο παιδί σας «Ας το λύσουμε μαζί» βοηθάτε να διατηρήσετε αυτό το όριο, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις διαμάχες εξουσίας και τις δυναμικές.

Η Raouda μοιράστηκε ότι τα παιδιά ακούνε καλύτερα όταν αισθάνονται συνδεδεμένα, και η συναισθηματική ασφάλεια παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό.

Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σέβονται και ότι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις τους.

Αποκάλυψε έξι «μαγικές φράσεις» που θα ηρεμήσουν το νευρικό σύστημα ενός παιδιού και θα κάνουν τη συνεργασία του να φαίνεται φυσική, κάτι που είναι το «πραγματικό μυστικό» για να κάνεις τα παιδιά να ακούνε τους υπεύθυνους, έγραψε η Raouda.

«Σε πιστεύω»

Λέγοντας στο παιδί σας ότι το πιστεύετε, θα μπορείτε να συζητήσετε τη συμπεριφορά του χωρίς να τσακωθείτε. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί λέει ότι δεν έριξε κάτι επίτηδες, μπορείτε να πείτε: «Σε πιστεύω. Ας το καθαρίσουμε μαζί».

Σύμφωνα με τη Raouda, μόλις τα παιδιά αισθανθούν ότι αμφισβητούνται, υιοθετούν αμυντική στάση και από το να αισθάνονται συνδεδεμένα, περνάνε σε κατάσταση αυτοπροστασίας.

Το να λέτε «Σε πιστεύω» μειώνει την ντροπή και προσφέρει στο παιδί ένα ασφαλές περιβάλλον. «Όταν ένα παιδί αισθάνεται ασφαλές, μπορεί πραγματικά να σας ακούσει», είπε η Raouda.

«Ας το λύσουμε μαζί»

Επιπλέον, όταν ένα παιδί βοηθά στην επίλυση ενός προβλήματος, είναι πιο πιθανό να κατανοήσει τη λύση σε σύγκριση με την περίπτωση που ένας γονιός του δίνει εντολές.

Λέγοντας στο παιδί σας «Ας το λύσουμε μαζί», διατηρείτε αυτό το όριο και αποφεύγετε τις διαμάχες και τις δυναμικές εξουσίας.

Τα παιδιά που είναι συγκλονισμένα και έχουν μια κρίση βρίσκονται σε κατάσταση επιβίωσης και η λογική δεν τους κάνει εντύπωση εκείνη τη στιγμή. Το νευρικό τους σύστημα μπαίνει σε κατάσταση μάχης ή φυγής.

«Μπορείς να το νιώσεις αυτό»

Αντί να πείτε «Σταμάτα να κλαις, υπερβάλλεις», η Raouda συμβουλεύει να πείτε «Μπορείς να το νιώσεις αυτό, είμαι εδώ» για να επικυρώσετε τα συναισθήματά τους και να τους βοηθήσετε να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι. Όταν περάσουν τα έντονα συναισθήματα, θα είναι έτοιμα να επανέλθουν.

«Σε ακούω»

Στο ίδιο πνεύμα, τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ότι τα ακούνε για να ακούσουν και αυτά. Λέγοντας κάτι όπως «Σε ακούω. Πες μου τι συμβαίνει», θα στρέψετε ξανά την προσοχή τους. Τα παιδιά που νιώθουν ότι τα καταλαβαίνετε σταματούν να αντιστέκονται.

Αυτή η τακτική σας επιτρέπει να καταλάβετε τον πόνο και τον λόγο πίσω από τον θυμό, ώστε να μπορέσετε να τον αντιμετωπίσετε σωστά.

«Σε ακούω»

«Σε ακούω. Είμαι στο πλευρό σου» είναι μια άλλη φράση που βοηθά τα παιδιά να νιώσουν ότι τα καταλαβαίνετε και θα μειώσει τις άμυνές τους.

Το απλό γεγονός ότι ξέρουν ότι είστε εκεί για αυτά θα αλλάξει τον τόνο της κατάστασης και θα ανοίξει την πόρτα για την επίλυση του προβλήματος.

«Σε υποστηρίζω, ό,τι και να συμβεί»

Όταν τα παιδιά ακούνε τη φράση «Σε υποστηρίζω, ό,τι και να συμβεί», τους δείχνετε ότι η αγάπη σας είναι άνευ όρων — δεν εξαρτάται από την τελειότητα.

Αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ της υπακοής που βασίζεται στο φόβο και της πραγματικής υπευθυνότητας, είπε η Raouda.

