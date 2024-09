Γιατί θα δούμε απόψε μετά τις 22:00 δύο φεγγάρια στον ουρανό: Τι συμβαίνει

H NASA το κατέγραψε για πρώτη φορά φέτος στις 7 Αυγούστου.

Ένα μοναδικό θέαμα θα αντικρίσουμε από στον ουρανό μετά τις 22:00 το βράδυ καθώς λίγο πιο πέρα από το κλασικό φεγγάρι θα κάνει την εμφάνισή του και ένα ακόμη μικρότερο σε μέγεθος.

Αυτή η μικρή σελήνη, το δεύτερο φεγγάρι δηλαδή που θα εμφανιστεί στον ουρανό αρχής γενομένς από απόψε, που στη χώρα μας θα είναι ορατό μετά τις 22:25 είναι ένας μικρός αστεροειδής, o 2024 PT5, που θα κάνει το πέρασμά του και θα παραμείνει σε σε τροχιά για περίπου δύο μήνες.

Το δεύτερο φεγγάρι θα είναι πολύ μικρό για να το δείτε με γυμνό μάτι αλλά αν διαθέτε τηλεσκόπιο τότε αξίζει να το στρέψετε στον ουρανό και να απολαύσετε το ασυνήθιστο θέαμα των δύο φεγγαριών.

Δυστυχώς, το δεύτερο φεγγάρι θα είναι πολύ μικρό για να το δείτε, εκτός αν έχετε επαγγελματικό τηλεσκόπιο.

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το σύστημα ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) της NASA στις 7 Αυγούστου. Οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν την τροχιά του σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Research Notes of the American Astronomical Society. Ο αστεροειδής, τον οποίο οι επιστήμονες αναφέρουν ως 2024 PT5, προέρχεται από τη ζώνη αστεροειδών Arjuna, η οποία περιέχει βράχους που ακολουθούν τροχιά αρκετά παρόμοια με αυτή της γης.

Περιστασιακά, ορισμένοι από αυτούς τους αστεροειδείς πλησιάζουν σχετικά κοντά, φτάνοντας μέχρι και 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη, εάν ένας τέτοιος αστεροειδής κινείται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα (περίπου 3.540 χιλιομέτρων την ώρα), το βαρυτικό πεδίο της γης μπορεί να ασκήσει ισχυρή επιρροή, αρκετή για να τον παγιδεύσει προσωρινά.