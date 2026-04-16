«Δημοσιεύματα σε εφημερίδες δε είναι και ούτε προκαλούν υπαραχνοειδείς αιμορραγίες», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απάντηση προς τον Κ.Μητσοτάκη.

Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή τα είχε όλα, από ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές μέχρι και την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος ύστερα ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη την Τρίτη, 14/04.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την περιπέτεια της υγείας του Γ.Μυλωνάκη με το κλίμα τοξικότητας που, σύμφωνα με τον ίδιο, καλλιεργείται από την αντιπολίτευση. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η περιπέτεια του στενού του συνεργάτη οφείλεται σε δημοσιεύματα που τον στόχευαν, προκαλώντας ταραχή και ψυχολογικό βάρος. «Έχετε αναρωτηθεί το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες τέτοιων επιθέσεων;», τόνισε από το βήμα της Βουλής.

Στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε με ανάρτηση στο Facebook ο γιατρός Αλέξανδρος Μπούκας, ο οποίος είναι νευροχειρουργός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οξφόρδης. Ο κ. Μπούκας ανέφερε ότι παράγοντες για ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι η γενετική προδιάθεση και η υπέρταση και όχι δημοσιεύματα σε εφημερίδες.

«Το να χρησιμοποιείτε τον συνεργάτη σας που χαροπαλεύει για να ξεφύγετε από το βούρκο που μόνος σας μπήκατε είναι πρωτοφανής αθλιότητα που δείχνει πιο πολλά για το χαρακτήρα σας πάρα για τους πολιτικούς σας αντιπάλους», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

Παράγοντες κινδύνου για ανεύρυσμα τα εγκεφάλου περιλαμβάνουν γενετική προδιάθεση, υπέρταση, το αλκοόλ (εν μέρη) και άλλα πιο σπάνια.

Δημοσιεύματα σε εφημερίδες δε είναι και ούτε προκαλούν υπαραχνοειδείς αιμορραγίες.

Το να χρησιμοποιείτε τον συνεργάτη σας που χαροπαλεύει για ξεφύγετε από το βούρκο που μόνος σας μπήκατε είναι πρωτοφανής αθλιότητα που δείχνει πιο πολλά για το χαρακτήρα σας πάρα για τους πολιτικούς σας αντιπάλους

Ένας ταπεινός Νευροχειρουργός από το Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης».