Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή. Όσα θα πουν οι δυο πλευρές.

Με το πολιτικό σκηνικό να μυρίζει μπαρούτι και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να ανταλλάσσουν πυρά αντί πασχαλινών ευχών, διεξάγεται σήμερα στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Την συζήτηση είχε αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών και μετά από πολλά επεισόδια ήρθε η ώρα να γίνει το πολυαναμενόμενο ραντεβού.

Η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται για μια εφ’ όλης της ύλης πολιτική σύγκρουση. Εκτός από τις υποκλοπές που είναι και το βασικό πιάτου στο μενού της αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να μιλά ανοιχτά πλέον για κρατική εμπλοκή και την κυβέρνηση για μεμονωμένες ενέργειες ιδιωτών, λάδι στη φωτιά αναμένεται να ρίξει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η υπόθεση Λαζαρίδη.

Το ζήτημα που προέκυψε για το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής έντασης και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα περί αξιοπιστίας και πολιτικής ηθικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης που ζητά από τον πρωθυπουργό να τον αποπέμψει.

Τι θα πουν οι δύο πλευρές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δεχτεί πυρά που εκτείνονται από τις θεσμικές λειτουργίες έως ζητήματα διαχείρισης και πολιτικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απορρίψει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι η χώρα κινείται εντός ευρωπαϊκών κανόνων.

Παράλληλα, αναμένεται να επιχειρήσει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων καταθέτοντας το πιθανότερο και προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση ενώ θα προτάξει και την κυβερνητική σταθερότητα αποδίδοντας στην αντιπολίτευση πρόθεση πολιτικής εκμετάλλευσης επιμέρους υποθέσεων.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση των υποκλοπών, επαναφέροντας το ζήτημα ως μείζον πλήγμα για το κράτος δικαίου και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση εικόνα θεσμικής υποχώρησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα ανεβάσει τους τόνους και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για υπόθεση που εκθέτει τη χώρα και δημιουργεί ερωτήματα για τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων ενώ δεν αποκλείεται να επαναφέρει το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες.

Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να κινηθούν σε σκληρή γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση, με διαφοροποιήσεις στο ύφος αλλά κοινό παρονομαστή την ανάδειξη ζητημάτων θεσμικής αξιοπιστίας και πολιτικής ευθύνης.

Η διαδικασία

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με βάση το άρθρο 143 του κανονισμού της Βουλής. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τον πρωθυπουργό, θα ακολουθήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με βάσει την κοινοβουλευτική δύναμη του κάθε κόμματος. Θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες, ενώ δικαίωμα τριτολογίας έχει μόνο ο πρωθυπουργός, ενώ τη συζήτηση αντί της τριτολογίας του πρωθυπουργού μπορεί να κλείσει παριστάμενος υπουργός της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ενημερώθηκε για την περιπέτεια υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Βουλής, ενημερώνοντας τον πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα να αναβληθεί η συζήτηση. Ο Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κίνηση, είπε πως η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά.