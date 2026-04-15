Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται σταθερά ως το βασικό πρόβλημα των πολιτών, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα.

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση δέχεται το ένα πολιτικό πλήγμα μετά το άλλο. Από την ακρίβεια έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τις υποκλοπές έως το Λαζαρίδη, η ατζέντα, που διαμορφώνεται, είναι η χειρότερη δυνατή για τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή το Μαξίμου δείχνει αδυναμία να αντιμετωπίσει με επάρκεια την κατάσταση και μοιάζει να τρέχει πίσω από εξελίξεις.

Ακρίβεια και διαφθορά

Τα αρνητικά νέα σήμερα ήρθαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου. Φαίνεται ότι οι τιμές πήραν ξανά την ανηφόρα, αφού ο πληθωρισμός τον Μάρτιο έτρεχε με 3,9% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη αύξηση κατά 4,5% στα τρόφιμα.

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται σταθερά ως το βασικό πρόβλημα των πολιτών, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Έχουμε όμως κι ένα καινούργιο δεδομένο . Όπως επισημαίνει ο διευθυντής ερευνών της GPO Αντώνης Παπαργύρης, τελευταία όλο και περισσότεροι συνδέουν την ακρίβεια με τη διαφθορά. Θεωρούν δηλαδή ότι η προσωπική τους οικονομική δυσπραγία οφείλεται στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από τους υψηλά ιστάμενους. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί αυτή η τάση, η Νέα Δημοκρατία θα περιέλθει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Το κοκτέιλ της ακρίβειας και της διαφθοράς έχει αποδειχτεί πολλές φορές εκρηκτικό.

Η εσωκομματική αναταραχή

Επιπρόσθετα, η αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λογίζεται πλέον όχι απλώς ως παρενέργεια των δυσκολιών της κυβέρνησης, αλλά ως παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά την αποπομπή από την κυβέρνηση των εμπλεκόμενων στο δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυσφορία των γαλάζιων βουλευτών εκφράζεται ανοιχτά, μιας και η στάση του Μαξίμου εκλήφθηκε ως άδειασμα. Ήδη αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές μιλάνε για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του παράνομο διορισμού Λαζαρίδη. Με το κλίμα που διαμορφώνεται, δεν είναι πια απίθανο να σημειωθούν κρούσματα απειθαρχίας μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η αναταραχή στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτελεί πάντοτε πρόβλημα για έναν πρωθυπουργό. Ιδιαίτερα για να έναν πρωθυπουργό που καλείται να κάνει πολύ δύσκολους ελιγμούς, η δυσφορία των βουλευτών του περιορίζει ασφυκτικά την ελευθερία των κινήσεων. Αν στην αυριανή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή ο Μητσοτάκης επιλέξει να καλύψει με κάποιο τρόπο τους εμπλεκόμενους στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις στην κοινωνία. Αν πάλι τους αφήσει ακάλυπτους, θα ενταθεί η εσωτερική δυσαρέσκεια. Και οι δύο επιλογές συνεπάγονται σημαντικό κόστος για το Μαξίμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πτυχίο

Μέσα σε αυτήν την πολύ αρνητική συγκυρία για την κυβέρνηση, η υπόθεση Λαζαρίδη απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα social media ακόμα και πιστοί οπαδοί της ΝΔ απέφυγαν να στηρίξουν την κυβερνητική γραμμή. Δεν θα ήταν υπερβολή η εκτίμηση ότι ο παράνομος διορισμός του νυν υφυπουργού Υγείας εξελίσσεται σε σύμβολο του καθεστώτος της γαλάζιας ευνοιοκρατίας, ακυρώνοντας το αφήγημα Μητσοτάκη περί αριστείας και προσήλωσης στη νομιμότητα. Με την απόφαση του πρωθυπουργού να τον κρατήσει στην κυβέρνηση, ο Λαζαρίδης μετατρέπεται σε μια διαρκή πηγή φθοράς για την κυβέρνηση, την οποία βέβαια η αντιπολίτευση δεν θα σταματάει να εκμεταλλεύεται.

Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά στριμώχνονται, περιπτώσεις όπως του Λαζαρίδη ενισχύουν την αίσθηση της κοινωνικής αδικίας και της αυθαιρεσίας της εξουσίας. Όπως ήδη είπαμε, το κοκτέιλ ακρίβειας και διαφθοράς είναι εκρηκτικό.