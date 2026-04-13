Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Παπανδρέου:

«Οι Ούγγροι πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό, αδιαμφισβήτητο μήνυμα: επέλεξαν να κλείσουν τον κύκλο ενός καθεστώτος αδιαφάνειας, συστηματικής διαφθοράς και ασφυκτικού συγκεντρωτισμού της εξουσίας.

Κατά την αποστολή μου ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, αλλά και ως Εισηγητής για την πορεία της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κατέγραψα με σαφήνεια πώς οικοδομήθηκε αυτό: πάνω στον συστηματικό έλεγχο των θεσμών όπως των ανεξάρτητων αρχών, της Δικαιοσύνης, των Μέσων Ενημέρωσης, των πανεπιστημίων, των πολιτιστικών φορέων. Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που αξιοποίησε κάθε μοχλό του κράτους, φορολογικούς μηχανισμούς, δημόσιες αναθέσεις, διαγωνισμούς, χρηματοδοτήσεις, μεταθέσεις, ακόμη και τις μυστικές υπηρεσίες, όχι μόνο για να διατηρεί την εξουσία, αλλά και για να τροφοδοτεί τον πλουτισμό μιας κλειστής ελίτ.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς η υπονόμευση του κράτους δικαίου. Ήταν η βαθιά διάβρωση της ίδιας της κοινωνίας: της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής.

Πίσω από ρητορικές φόβου, εθνικισμού και αποκλεισμού, αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα μιας κλεπτοκρατικής εξουσίας.

Αυτή ήταν η ουσία της ψήφου: μια καθαρή καταδίκη αυτού του κατεστημένου. Μια επιλογή αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν ανοίγει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για την Ουγγαρία. Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων, επίμονων αγώνων των δημοκρατικών δυνάμεων — πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά πάνω απ’ όλα των ίδιων των πολιτών που δεν έπαψαν να διεκδικούν ελευθερία και δικαιοσύνη. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των Ούγγρων που αναλαμβάνουν τώρα το δύσκολο έργο: να αποκαταστήσουν το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης και μια πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

Χαιρετίζω την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ και του κόμματος Tisza. Η εντολή που έλαβαν είναι σαφής, και βαριά: να επαναθεμελιώσουν την ανεξαρτησία των θεσμών, να επαναφέρουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, να επενδύσουν εκ νέου στα δημόσια αγαθά, στην υγεία και την παιδεία, και να αποδώσουν στους πολίτες ένα κράτος που υπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Μετά από 16 χρόνια, ένας νέος άνεμος πνέει στην Ουγγαρία. Όμως η δημοκρατία δεν αποκαθίσταται με μια εκλογή· χτίζεται με επιμονή, θεσμική σοβαρότητα και συλλογική ευθύνη.

Η καταδίκη του συστήματος Όρμπαν είναι ταυτόχρονα και ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη: ότι οι κοινωνίες μας διαθέτουν ακόμη ζωντανές δυνάμεις που διεκδικούν μια Ευρώπη αυτόνομη, δημοκρατική, απαλλαγμένη από γεωπολιτικές εξαρτήσεις. Παρά τις στηρίξεις που είχε το καθεστώς - από τον Πούτιν έως τον Τραμπ - οι Ούγγροι πολίτες επέλεξαν την Ευρώπη των αξιών.

Η νίκη ανήκει στον ουγγρικό λαό. Είναι μια νίκη ειρηνική, αλλά βαθιά πολιτική, απέναντι στον αυταρχισμό, τον φόβο και τη διαφθορά.

Ο Όρμπαν μπορεί να ηττήθηκε εκλογικά. Όμως οι δομές και οι πρακτικές του «Ορμπανισμού» δεν εξαφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη.

Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί αρωγός σε αυτή τη μετάβαση, με συνέπεια, με αλληλεγγύη, με ακλόνητη προσήλωση στις κοινές μας αξίες.

Σήμερα, η Βουδαπέστη στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας:

Ότι η δημοκρατία, ακόμη και όταν τραυματίζεται, μπορεί να αναγεννηθεί.

Και ότι μια Ευρώπη αυτόνομη και δημοκρατική δεν είναι απλώς στόχος, είναι η βούληση των λαών της».

