Ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται με ανάρτησή του για τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ;;;» απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως «παραδεχτηκε ο ΙΔΙΟΣ πως κατειχε θεση ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και επαιρνε μισθο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ!!!».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!!!

Την ωρα που εβρισκες τα «ψευτικα πτυχια με άριστα» δημοσιων υπαλλήλων(φωτο 1-2) ειχες συνεργατη σου στο Υπουργειο Διοικητικης Ανασυγκροτησης τον ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ με το «πτυχιο» απο την παρακμιακη κουζινα στου Γκυζη!!!!

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ;;;

ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ!!!

Παραδεχτηκε ο ΙΔΙΟΣ πως κατειχε θεση ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και επαιρνε μισθο ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ!!!

Και τωρα ο αχαρακτηριστος απατεωνισκος ,προκαλεί και βριζει στα σοσιαλ μιντια !!

Λεει πως δουλεψε και 50 χρονια και εχει 15.000 ενσημα ενω ειναι 57 χρονων !!!!!»