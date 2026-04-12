Ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται με ανάρτησή του για τον Μακάριο Λαζαρίδη.
«ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ;;;» απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως «παραδεχτηκε ο ΙΔΙΟΣ πως κατειχε θεση ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και επαιρνε μισθο, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ!!!».
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:
«ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!!!
Την ωρα που εβρισκες τα «ψευτικα πτυχια με άριστα» δημοσιων υπαλλήλων(φωτο 1-2) ειχες συνεργατη σου στο Υπουργειο Διοικητικης Ανασυγκροτησης τον ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ με το «πτυχιο» απο την παρακμιακη κουζινα στου Γκυζη!!!!
ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ;;;
ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ!!!
Παραδεχτηκε ο ΙΔΙΟΣ πως κατειχε θεση ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και επαιρνε μισθο ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ!!!
Και τωρα ο αχαρακτηριστος απατεωνισκος ,προκαλεί και βριζει στα σοσιαλ μιντια !!
Λεει πως δουλεψε και 50 χρονια και εχει 15.000 ενσημα ενω ειναι 57 χρονων !!!!!»