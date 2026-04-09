«Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες», σημειώνει η Νοτοπούλου.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου μίλησε για την απώλεια της ακοής της, λόγω αυτοάνοσου νοσήματος το οποίο εμφάνισε το 2015, κάτι που όπως είπε βίωσε «σαν εφιάλτη» τότε.

«Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στη διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα, σωματικά. Δεν ήταν μόνο… η απώλεια ακοής, είναι αυτό που έμεινε», δήλωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή Alpha Female του ΚΛΙΚ.

«Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω», περιέγραψε και σημείωσε: «Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε χρόνο, αλλά πείσμωσε. «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν, ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου», τόνισε.

{https://www.instagram.com/p/DW4GGfQjZEM/}