Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή της δηλώσεις Κεραμέως ότι δεν γνώριζε τις κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούμεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσε η χτεσινή δήλωση της κας Κεραμέως ότι δεν «γνώριζε» τις κρίσιμες διατάξεις νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση «εκτός από προβληματική είναι και αποκαλυπτική, καθώς φανερώνει μια κυβέρνηση που είτε δεν ελέγχει τι φέρνει προς ψήφιση είτε αποφεύγει την ευθύνη όταν εκτίθεται για τις επιλογές της».

Συνεχίζει λέγοντας στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ πως «Όσο για την επίκληση του νόμου για τη «διεύρυνση» του ρόλου του ΑΣΕΠ, η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν τον στήριξε γιατί πίσω από τον τίτλο της αποκομματικοποίησης κρυβόταν η πλήρης ενίσχυση του πολιτικού ελέγχου στις διοικήσεις των φορέων. Δηλαδή, λιγότερη ανεξαρτησία, περισσότερη κομματική επιρροή».

Επιπλέον τονίζει πως Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άλλωστε, διαχρονικά και με συνέπεια έχει ταχθεί υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ τόσο στις προσλήψεις όσο και στην επιλογή διοικήσεων ακριβώς για να διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, κάτι που αποδεδειγμένα δεν αποτελεί στρατηγική της σημερινής κυβέρνησης.

Τέλος, καταλήγει «Οι εξελίξεις δικαιώνουν τη στάση μας, καθώς οι αποκαλύψεις για «χεράτες» εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας και αναδεικνύουν ένα σύστημα που λειτουργεί προς όφελος των λίγων και όχι της κοινωνίας».