Ο Σπήλιος Λιβανός σε δήλωσή του για την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει πως «η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις. Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης».