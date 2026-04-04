Ο διάλογος φέρεται να αφορά την πληρωμή παραγωγού, ο οποίος, όπως τονίζεται στη δικογραφία, πως εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος, λόγω αναδρομικής τροποποίησης δεδομένων.

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις πληροφορίες που διαρρέουν από τις νέες δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

Ένας από τους βουλευτές που μπήκαν στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι και ο πρώην πλέον γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρεκας ο οποιος έχει καταγραφεί σε συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.

«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς, κατόπιν πιέσεων του βουλευτή Κωνσταντίνου Σκρέκα έδωσε εντολή για την άρση των δικλείδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, την 22/092021 δόθηκε η εντολή να «ξεκλειδωθεί»το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους κωδικούς λάθους», αναφέρεται κατά πληροφορίες στο διαβιβαστικό της ευρωπαικής εισαγγελίας, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίζεται σε 87.780,55 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες το διαβιβαστικό περιγράφει πως ο Δημήτρης Μελάς ανέφερε στον Κώστα Σκρέκα: «Ε, πρώτον σ’έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα».

«Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει, έγινε ολόκληρο τέτοιο», λέει ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βουλευτή, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και τότε ο Κώστας Σκρέκας κατά πληροφοριεσ του απαντάει: «Χεράτα, κατάλαβα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Σκρέκα και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (24/9/2021), αποτυπώνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή ως εξής: