Σκληρή κριτική στη στρατηγική και τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, εξαπολύοντας αιχμές για τη φυσιογνωμία της Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της συμμαχίες.

Με φόντο το πρόσφατο συνέδριο του κόμματός του, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εθνικής στρατηγικής. Όπως ανέφερε, η αυτόνομη πορεία του κόμματος, η διεύρυνση προς διαφορετικά ακροατήρια και η ξεκάθαρη αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής του.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα του πολιτικού φάσματος. «Η επιλογή συμμάχων της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ καθαρή και πολύ συμβατή. Όταν έχεις πρώτο βιολί τον Άδωνις Γεωργιάδης και τον Θάνος Πλεύρης, τι να σε πειράξει ο Κυριάκος Βελόπουλος;» ανέφερε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας τη διάκριση που επιχειρεί να θέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα κόμματα της δεξιάς και ακροδεξιάς.

Στον απόηχο των σημερινών δηλώσεων του κ. Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται με τα κόμματα στα δεξιά της, ο Εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε: «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο, -αφού τα λέει όλα αυτά-, άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ καθαρή και είναι και πολύ συμβατή. Όταν έχεις μέσα τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο κ. Βελόπουλος; Τι διαφορά έχει;».



«Πώς μπορούμε να συζητήσουμε με ένα κόμμα που έχει εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα και σχέδια για τη χώρα;» αναρωτήθηκε.

Και διαβεβαίωσε ότι «εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην εθνική συνεννόηση. Είναι άλλη εθνική συνεννόηση και άλλο πράγμα οι κυβερνητικές συνεργασίες. Προφανώς και για θέματα, όπως για παράδειγμα είναι ο πόλεμος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και ενημερώθηκε. Εμείς είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη. Σε εθνικά και θεσμικά ζητήματα δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε διότι η χώρα είναι πάνω απ’ όλα. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα καθαρό, ορθολογικό, διπολικό σύστημα˙ κεντροδεξιά - που δυστυχώς σήμερα μοιάζει με ακροδεξιά - και κεντροαριστερά».

Σε ερώτημα σχετικά με πιθανές συμμαχίες την επομένη των εκλογών, ο Εκπρόσωπος Τύπου κατέστησε σαφές ότι «υπάρχει μια ρευστοποίηση στον χώρο - πέραν του ΠΑΣΟΚ - προς τα αριστερά. Και για αυτόν τον λόγο δεν ξέρουμε καν ποια κόμματα θα φτάσουν στην κάλπη.

Εμείς αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό είναι να συμπαραταχθεί μαζί μας γιατί είμαστε η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά ως το κέντρο. Απευθυνόμαστε όμως και στους φιλελεύθερους και συντηρητικούς πολίτες που επιθυμούν ένα κράτος αξιόπιστο, θέλουν να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχει συνεχής παραγωγή σκανδάλων αλλά ούτε και ακραίες πρακτικές τύπου Γεωργιάδη και Πλεύρη. Είναι πολύ καθαρό ότι για τον λαϊκό κόσμο αλλά και για τον μετριοπαθή ψηφοφόρο η κεντρική επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Μετριοπάθεια και υποκλοπές δεν πάνε μαζί. Ούτε το ρουσφέτι που έχει γίνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό στο ελληνικό δημόσιο και η αξιοκρατία που ζητάμε εμείς, δεν πάνε μαζί».

«Άρα, αν ο κόσμος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ξέρει ότι διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα θα έχει μία κυβέρνηση με καθαρό και προοδευτικό στίγμα. Προφανώς θα δούμε ποια άλλα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές, τι στίγμα και τι θέσεις θα έχουν και με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος» υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ θα έχει το δικό του ψηφοδέλτιο, μέσα στο οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί η διεύρυνση. Το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα και στα συνδικάτα ή στα επιμελητήρια ή οπουδήποτε αλλού είναι ανοιχτά τα σχέδια, τα οποία στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, να έρθουν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους και να ενταχθούν σε αυτά και μέσα από αυτά να υπάρχει μια ευρύτερη συσπείρωση» συμπλήρωσε.

Παράλληλα στον απόηχο της διαδικασίας του συνεδρίου σημείωσε ότι έγινε φανερό ότι «υπάρχει μεγάλη ανανέωση με νέα μέλη και πολλούς νέους ανθρώπους. Μάλιστα όλο το διάστημα από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και μετά υπάρχει μαζική εγγραφή νέων μελών και αυτό έχει δύο συνιστώσες. Η μία είναι άνθρωποι που πρώτη φορά προσεγγίζουν το ΠΑΣΟΚ και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που παλιά ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, έκαναν άλλες επιλογές τα προηγούμενα χρόνια - είτε προς τα αριστερά είτε και προς τα δεξιά - και οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή επανασυσπειρώνονται και συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη».