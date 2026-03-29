«Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ποιοι είναι οι πραγματικοί της πελάτες».

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Η κ. Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι η κυβερνητική προπαγάνδα βρίσκεται σε πανικό, εξαιτίας της κοινωνικής και ηθικής απομόνωσης που υφίσταται, των σκανδάλων και των εκβιαστικών ενεργειών του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator, Ταλ Ντίλιαν.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ποιοι είναι οι πραγματικοί της πελάτες, καθώς τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα, και υπογράμμισε πως δεν είναι οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ, αλλά οι ημετέρες στρατιές με τις απευθείας αναθέσεις, τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια.

Τέλος, η κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας και γι’ αυτούς εργάζονται καθημερινά.