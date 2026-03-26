«Ο κ. Πλεύρης είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου τονίζει ότι «Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς

Και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη».

Συνεχίζει λέγοντας πως ο «κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα την δυναμώνει».

Και καταλήξει «Το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».