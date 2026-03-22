Με επίσημη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στις 19 προσαγωγές μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα απέναντι από το Αμερικανό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, ούτε να αντιμετωπίζεται με καταστολή η απαίτηση να σταματήσει η, ούτως ή άλλως, παράνομη επίθεση των Τραμπ - Νετανιάχου».

«Οι προσαγωγές 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα απέναντι από το Αμερικανό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια αυταρχική κυβέρνηση εκτός της κοινωνικής πραγματικότητας.

Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, ούτε να αντιμετωπίζεται με καταστολή η απαίτηση να σταματήσει η, ούτως ή άλλως, παράνομη επίθεση των Τραμπ - Νετανιάχου.

Η «πρόθυμη» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει δέσει τη χώρα στο άρμα των Τραμπ και Νετανιάχου, συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο για να καταστείλει οποιαδήποτε αντίδραση στις πολιτικές της. Ας μη γελιέται: τέτοιες ενέργειες δεν φοβίζουν κανέναν, δυναμώνουν την αντίσταση και το κίνημα ειρήνης».