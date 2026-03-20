Μέχρι και σήμερα, ο Βασίλης Κικίλιας δεν έχει ζητήσει τη δίωξη, ούτε έχει καταθέσει μήνυση κατά όσων τον παγίδευσαν.

Ο Βασίλης Κικίλιας παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator την περίοδο που ήταν υπουργός Υγείας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο δικηγόρος, Ζαχαρίας Κεσσές, εξηγώντας πώς έγινε η παγίδευσή του.

«Έλαβε αρκετές φορές μήνυμα παγίδευσης αλλά οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι εξής: 1) Παγιδεύεται την 1 και 2 Απριλίου 2021 τη στιγμή που συνεδριάζει εκτάκτως παρουσία του η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφασίζει για πολύ σημαντικά ζητήματα αλλά και την αναστολή ανοίγματος λιανεμπορίου λόγω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων covid-19.

»2) Παγιδεύεται στις 29 Ιανουαρίου 2021 ενώ συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους υπουργούς Υγείας».

Στην ανάρτησή του ο Κεσές επισυνάπτει «τα σχετικά έγγραφα και την σχετική φωτογραφία που τον αποτυπώνει να έχει δίπλα του το παγιδευμένο κινητό του, μετατρέποντας τον σε κινητό κοριό μπροστά στα μάτια των Ευρωπαίων συναδέλφων του και σε παγκόσμια μετάδοση».

Καταλήγει λέγοντας πως «μέχρι και σήμερα δεν έχει ζητήσει την δίωξη, ούτε έχει καταθέσει μήνυση κατά όσων τον παγίδευσαν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

