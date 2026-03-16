«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Ασπίδες είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Στόχος της είναι η φύλαξη των πλοίων». «Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy, που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτη και της Πελοπόννησος. Όπως σημείωσε, οι συμφωνίες διπλασιάζουν τις θαλάσσιες περιοχές προς έρευνα, αυξάνουν τις πιθανότητες εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, ενώ προβλέπουν οικονομικό όφελος για το κράτος που μπορεί να φτάσει το 38–41% των κερδών σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του στρατηγικού σχεδίου της Κοινή Αγροτική Πολιτική για το 2026, που περιλαμβάνουν σημαντικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, όπως έργα εκσυγχρονισμού και κατασκευής θερμοκηπίων με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Για τις υποκλοπές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση για τις υποκλοπές, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «Το μόνο που έχω να πω για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι πως είναι στη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη είπε πως δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού φορέα και πως οι 4 ιδιώτες παραπέμφθηκαν να δικαστούν. Έγινε η δίκη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Έχει ασκηθεί η Έφεση και θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη».

ΕΝΦΙΑ

Ερωτηθείς σχετικά με όσους δεν έλαβαν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ ενώ τη δικαιούνταν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «όσοι δεν πήραν την μείωση, ή δεν έβαλαν την παροχή ρεύματος καθόλου ή δεν την έβαλαν σωστά. Υπάρχει περιθώριο έως 31 Ιουλίου να γίνει τροποποιητική, έτσι ώστε να τη λάβουν».