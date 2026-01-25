Η κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής Πολιτικής Απόφασης, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και από τις δύο πτέρυγες, όπως οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Πάνος Σκουρλέτης από την πλειοψηφία και οι Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος από την ηγεσία, ξεκίνησε αργά, χθες, το βράδυ.

«Αγεφύρωτες» έμοιαζαν μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου οι διαφορές ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα» που έχουν διαμορφωθεί στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν έδειχνε διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις θέσεις της.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη του κόμματος που αναζητούν μια συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαντάζει ιδιαιτέρως ρεαλιστικό, με τη ρήξη να βρίσκεται προ των πυλών. Αν όντως επέλθει, τότε θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται περισσότερο με την ύπαρξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρά με του κόμματος, όπου φαίνεται πως υπάρχει διάδοχη κατάσταση.

«Αγεφύρωτο» το χάσμα

Η διατύπωση που θα έχει το κείμενο -ως προς το ζήτημα των συνεργασιών- που θα κατατεθεί προς ψήφιση στους συνέδρους, θα δείξει αν όντως η Νέα Αριστερά θα οδηγηθεί στη ρήξη ή αν είναι δυνατός ένας συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής. Το κλίμα από τις τοποθετήσεις στην -γεμάτη από κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας- αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, έδειχνε πως το χάσμα που χωρίζει τις δύο μεριές, δύσκολα θα μπορούσε να καλυφθεί.

Ο Νίκος Φίλης, που εξέφρασε την άποψη της πλειοψηφίας, επέμεινε ότι δεν μπορεί να είναι στόχος του κόμματος η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς, αλλά μόνο της Αριστεράς. «Φεύγοντας από το Συνέδριο, να φύγουμε ενωμένοι και να υπηρετήσουμε όλοι την απόφαση που θα ληφθεί», σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί, νωρίτερα, από την ίδια πλευρά, ο Πάνος Σκουρλέτης. «Δεν μπορεί να μας αφορά η ιστορία της ανασύνθεσης της “δημοκρατικής παράταξης”, αλλά της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς», σημείωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «η Αριστερά παραμένει αναντικατάστατη δύναμη».

Από την πλευρά της ηγεσίας, τα περισσότερα χειροκροτήματα στις απογευματινές ομιλίες, κέρδισε ο Κωστής Καρπόζηλος. Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ανέβασε τους τόνους της ομάδας του Αλέξη Χαρίτση – πάντα μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος του κόμματος στην εισηγητική του ομιλία, όπου στήριξε τη γραμμή του «Λαϊκού Μετώπου», δεν εξέφρασε την προσωπική του άποψη, αλλά την απόφαση του ιδρυτικού Συνεδρίου. «Όποιος θέλει αλλαγή της απόφασης, θα πρέπει να συγκαλέσει Έκτακτο Συνέδριο. Και εκεί να αποφασιστεί η αλλαγή γραμμής και ηγεσίας».

Στη συνέχεια, σημείωσε πως «τα Λαϊκό Μέτωπα, ιστορικά, συγκροτούνται μέσα σε καιρούς κατεπείγοντος και μέσα από το οδόφραγμα κάποιος φωνάζει “No Passaran”. Και η Νέα Αριστερά έχει το πρόγραμμα που μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση».

Προσπάθεια συμβιβασμού

Παρακολουθώντας κάποιος ουδέτερος παρατηρητής τη συζήτηση και το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού μέσα στο οποίο αυτή διεξάγονταν, δύσκολα θα πίστευε ότι υπάρχουν δύο «αντιμαχόμενες» ομάδες. Και αυτό ήταν κάτι που το σχολίαζαν οι παριστάμενοι.

Έτσι, δεν προκαλεί εντύπωση ότι υπήρξαν πρόσωπα που επέμεναν ότι πρέπει να βρεθεί μια «φόρμουλα» συμβιβασμού, ώστε να αποφευχθεί η ρήξη. Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκαν πέντε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία εξέφρασε από το βήμα του Συνεδρίου, ο Θεόφραστος Βαμβουρέλης.

«Υπομονή και ψυχραιμία. Να βρούμε τρόπο να βγούμε από εδώ μέσα όσοι μπήκαμε. Να παλέψουμε για την ενότητα. Το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον είναι εντελώς ρευστό, έχει αλλάξει εντελώς εδώ και δύο μήνες. Και έχουμε ακόμα 18 μήνες μέχρι τις εκλογές», ανέφερε.

Όμως, μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έδειχνε να κερδίζει πόντους.

Κόμμα και Κοινοβουλευτική Ομάδα

Αν το σενάριο της οριστικής ρήξης επιβεβαιωθεί την Κυριακή, τότε θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Αν περάσει η θέση της πλειοψηφίας -που είναι το πιο πιθανό- τότε ο Αλέξης Χαρίτσης, δύσκολα θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος. Αν παραιτηθεί, τον νέο πρόεδρο θα πρέπει να τον εκλέξει Έκτακτο Συνέδριο.

Μέχρι να συμβεί αυτό, το καταστατικό προβλέπει ότι χρέη προέδρου εκτελεί ο γραμματέας, δηλαδή ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Και προφανώς, όταν θα πραγματοποιηθεί το Έκτακτο Συνέδριο, αυτός θα εκλεγεί ως νέος πρόεδρος.

Και αν τα πράγματα για την πορεία του κόμματος είναι κάπως καθαρά, δεν ισχύει τα ίδια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η ύπαρξη της, από μόνη της, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Επίσης, από τη στιγμή που η εσωκομματική σύγκρουση των τελευταίων μηνών δεν έχει μεταφερθεί σε αυτή και δεν έχει επηρεάσει την -καλή- δουλειά που κάνει, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να διατηρηθεί.

Υπό ποιες προϋποθέσεις; Προφανώς να συνεχίσει στους ρυθμούς που κινούνταν πριν το Συνέδριο και ασφαλώς με την εκλογή ενός προσώπου κοινής αποδοχής στην ηγεσία της – μιας και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι βουλευτής.