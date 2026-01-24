Αναλυτικά όσα τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε συνέντευξή του στο Ράδιο Ζυγός.

Σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στους αγρότες αλλά και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ σχολίασε και την πρόταση Μητσοτάκη να συγκροτηθεί το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτείνει ο Τραμπ για τη Γάζα.

Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει την εν λόγω πρόταση, ο ίδιος τη χαρακτήρισε «επικίνδυνη». Το Συμβούλιο Κορυφής χθες το βράδυ, δεν ενέκρινε κάτι τέτοιο. Και εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό εκτέθηκε ο κ. Μητσοτάκης με μία βιαστική πρόταση, μιας χρήσιμης υποτέλειας στον κ. Τραμπ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έκανε αυτή τη δήλωση, ακόμη και σε επίπεδο τακτικής και διπλωματίας, όταν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν ήδη τοποθετηθεί αρνητικά. Και υπήρχε σαφέστατη διαφορά της πρότασης αυτού του «Συμβουλίου Ειρήνης», της πρόταση του κ. Τραμπ, σε σχέση με την απόφαση του ΟΗΕ και για το θέμα της Γάζας, αυτό καθαυτό, πέραν του ότι ο κ. Τραμπ δεν το περιόρισε στα θέματα της Γάζας. Μια «χρήσιμη» υποτέλεια προς τον κ. Τραμπ, που επίσης και διπλωματικά δεν ήταν σωστή, αλλά και επί της ουσίας».

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη:

Χ. Κόντος: Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον κ. Σωκράτη Φάμελλο, που για εμάς ειδικά εδώ, και στην εκπομπή, είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Καλησπέρα σας κ. Πρόεδρε και καλή χρονιά.

Σ. Φάμελλος: Καλησπέρα κ. Κοντέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία ακόμη μία φορά. Είναι πράγματι οι συζητήσεις μας, πάντα και για εμένα ενδιαφέρουσες, ελπίζω και για τους ακροατές και τις ακροάτριες σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χ. Κοντός: Είναι, πιστέψτε με, γιατί το feedback που έχω κάθε φορά είναι πάρα - πάρα πολύ καλό.

Σ. Φάμελλος: Ωραία.

Χ. Κοντός: Πάμε να ξεκινήσουμε από τους αγρότες, γιατί σήμερα πήραν και τα τελευταία τρακτέρ από τους δρόμους, ειδικά οι Θεσσαλοί αγρότες. Σίγουρα χωρίς να έχουν κερδίσει αυτό που ήθελαν και μάλιστα με έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν μέχρι τώρα. Επειδή ασχοληθήκατε αρκετά με το αγροτικό ζήτημα, θα σταματήσω λίγο στην πρόταση που κάνατε μόλις τώρα, αυτές τις ημέρες, ώστε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να καταθέσουν από κοινού ένα νομοσχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά δηλαδή.

Σ. Φάμελλος: Κοιτάξτε κ. Κοντέ, είναι γεγονός ότι ο αγώνας αυτός, των 50 ημερών και με διάφορα τερτίπια της κυβέρνησης, οδήγησε αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης των κινητοποιήσεων, δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί, χωρίς όμως να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής παραγωγής. Και άρα χωρίς να λύσει το θέμα της ερήμωσης της υπαίθρου, που σημαίνει πολλά και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς, αλλά και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα και τη χώρα συνολικά.

Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα ερώτημα: Ποια θα είναι η επόμενη μέρα; Περιμένουμε πολλές απαντήσεις από την κυβέρνηση και δεν ξέρω ποια μορφή θα δώσουν οι αγρότες σε πιθανές άλλες διεκδικήσεις τους. Όμως φάνηκε από την κουβέντα που έγινε στη Βουλή, ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουνε στρατηγική στον αγροτικό τομέα και δεν έχουνε τους θεσμούς που θα την παρακολουθήσουν και θα την υποστηρίξουν ακόμα και στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον λοιπόν η κυβέρνηση παραδέχτηκε, φέρνοντας μία πρόταση τετράμηνης επιτροπής, ότι υπάρχει στρατηγικό έλλειμμα και πρέπει να συζητηθεί, εμείς λέμε: Παρότι αυτή η επιτροπή είναι για τα μάτια του κόσμου, μία επιτροπή περιορισμένης ευθύνης, λόγω του χρόνου που έχει μπροστά της, θέτουμε εμείς λοιπόν μία πρόταση.

Εμείς προτείναμε εδώ και ένα χρόνο το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, πριν λίγες μέρες ανακοίνωσαν μία πρωτοβουλία και μία πρόταση ενός ευρύτερου διαλόγου που περιλαμβάνει και μία μορφή συμβουλίου.

Ωραία, για να μην υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα ανταγωνισμού και κομματικού εγωισμού, εμείς προτείνουμε, μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά - που βλέπουμε ότι ταιριάζουν οι προτάσεις μας, σε ένα μεγάλο βαθμό, για τον πρωτογενή τομέα, και επειδή αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα, να υπάρχει ζωή και παραγωγή στην ελληνική ύπαιθρο - να κάνουμε μία πρόταση νόμου.

Και αυτή η επιτροπή περιορισμένης ευθύνης του κ. Μητσοτάκη να συζητήσει αυτό το θέμα πρώτο, να το καταθέσουμε μαζί. Και να πάμε στη Βουλή για να δούμε, τελικά θέλει μία διακομματική συναίνεση και έναν διάλογο ο κ. Μητσοτάκης ή το κάνει για τα μάτια του κόσμου;

Γιατί ξέρετε πόσο ελλιπές δημοκρατικά είναι να μας καλεί να κάνουμε μια επιτροπή, ενώ έχει ήδη αποφασίσει να μειώσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 240 εκατομμύρια, για τη φετινή χρονιά; Να περάσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία δεν βρήκε τίποτα από το σκάνδαλο μέχρι τώρα, και δηλαδή να πάρει ήδη τις αποφάσεις, για να μην πω για τη Mercosur και όλα τα υπόλοιπα, και μετά να μας καλέσει σε έναν διάλογο. Για να δούμε τι; Τις ευθύνες του;

Μα συμφωνούμε ότι έχει ευθύνες, τις λύσεις θέλουμε εμείς να βάλουμε μπροστά. Οι ευθύνες του, του έχουν χρεωθεί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγρότης που να μην χρεώνει ευθύνη στον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Χ. Κοντός: Τη χρεώνει και πιστέψτε με, επειδή μιλάω με πάρα πολλούς, μα πάρα πάρα πολλούς, και στον αέρα αλλά και κατ’ ιδίαν, με ένα σωρό κόσμο, με ένα σωρό αγρότες, μιας και από αγροτική περιοχή είμαστε όλοι εδώ. Γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους στενοχωρημένοι, κυριολεκτικά στενοχωρημένοι και έντονα προβληματισμένοι για το αύριο.

Σ. Φάμελλος: Έτσι είναι. Οφείλω να σας πω, κ. Κοντέ, ότι και εμείς είμαστε πολύ προβληματισμένοι για το αύριο της ελληνικής υπαίθρου. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους και όλες.

Χ. Κοντός: Όλους, μα προφανώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα από τα βασικότερα πράγματα. Όπως επίσης ένα από τα βασικότερα πράγματα και εγώ οφείλω να το τονίσω, για τη δική σας παρέμβαση, ως υφυπουργός ακόμη, είναι τα φράγματα τα οποία είχατε από τότε, το είχατε ξεκινήσει, που είναι ένα μέρος της λύσης του προβλήματος, σημαντικό, και για το οποίο δεν υπάρχει κουβέντα πάλι αυτή τη φορά.

Σ. Φάμελλος: Μα εδώ τώρα, δεν υπάρχει απάντηση, όχι μόνο για τα φράγματα της διαχείρισης του υδατικού δυναμικού. Δεν υπάρχει απάντηση ακόμη και για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά που έπρεπε να γίνουν μετά τον «Ντάνιελ». Και γι’ αυτό έχει κοροϊδέψει η κυβέρνηση τη Θεσσαλία. Και ακούω πολλές φορές και από την πλευρά του Περιφερειάρχη, να μπαίνει ένα θέμα, δηλαδή έχουμε και μια επιβεβαίωση ότι ισχύει αυτό, ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για τα μεγάλα ζητήματα.

Χ. Κοντός: Μάλιστα, η παραπομπή της Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ένα βήμα αλλαγής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά, προς τον πρωτογενή τομέα; Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε άλλα πράγματα και στην Ευρώπη συνολικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα.

Σ. Φάμελλος: Δεν είναι αλλαγή ευρωπαϊκής πολιτικής. Να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί μας ακούει κόσμος και θα δημιουργηθούν πιθανά και διαφορετικές εντυπώσεις. Όχι, είναι μία μεγάλη απάντηση του Ευρωκοινοβουλίου που αναστέλλει αυτό που προσπαθούσε να περάσει η ομάδα της κ. φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν με τον κ. Μητσοτάκη, τη Mercosur. Την αναστέλλει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για πόσο, θα το δούμε, τη στέλνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καλώς.

Και είμαστε περήφανοι, γιατί αυτό είναι μία πρωτοβουλία της Αριστεράς. Ήταν πρόταση της Ευρωομάδας μας, 100%, την οποία στήριξαν και άλλοι ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων, όχι στο σύνολο τους. Γιατί ακούω διάφορα να συζητιούνται και από τους Σοσιαλιστές και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από το Renew.

Δεν ήταν η πλειοψηφία που στήριξαν την παραπομπή αυτή. Από τους Οικολόγους Πράσινους ήταν πλειοψηφικό, αλλά όχι συνολικό, ενώ για την Αριστερά ήταν δική μας πρόταση, και η δική μας υποστήριξη 100%. Είναι λοιπόν και μία αχτίδα φωτός για πολλούς λόγους.

Πρώτον, ότι μπορούν κάποια στιγμή και το Ευρωκοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι χρήσιμη η συμμετοχή σε αυτά.

Δεύτερον, ότι ο αγώνας των αγροτών και η φωνή των πολιτών φτάνει, σε κάποιες περιπτώσεις, και να ανατρέψει συσχετισμούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί απαξιώνεται πολύ συχνά ο πολιτικός αγώνας και η κοινοβουλευτική παρέμβαση.

Εμείς λοιπόν είμαστε περήφανοι για αυτό και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ήταν και μια απόδειξη συνέπειας. Εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε παντού, γιατί οι ευρωβουλευτές της ΝΔ, να το πούμε επίσημα, δεν υποστήριξαν την παραπομπή αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Χ. Κοντός: Είναι ξεκάθαρο αυτό.

Σ. Φάμελλος: Είναι υποκρισία. Σε εμένα στη Βουλή, ο κ. Τσιάρας, βγήκε και είπε ότι «καλά έκανε το Ευρωκοινοβούλιο και παρέπεμψε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Και ρωτώ, αφού έκανε καλά, γιατί ένας ευρωβουλευτής (της ΝΔ), ένας η μία δεν το ψήφισε; Μας κοροϊδεύουν.

Χ. Κοντός: Μάλιστα. Πάμε λίγο κ. Πρόεδρε στην πολιτική σκηνή, γιατί έχουμε εξελίξεις. Φάνηκε ένα άνοιγμα από πλευράς Ανδρουλάκη για συνεργασίες, αλλά όμως σε καμία περίπτωση με τη βάση που εσείς θέτετε και κάνετε την πρόταση συνεργασιών με τα κόμματα. Πιστεύετε πως αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, «να καταγράψουν τα κόμματα πρώτα τις δυνάμεις τους και μετά να υπάρξει μια μετεκλογική συνεργασία», είναι μια λύση;

Σ. Φάμελλος: Κ. Κοντέ, θα έλεγα να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να περιμένουμε για να διευκρινιστούν όλες αυτές οι προτάσεις, γιατί διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα, βλέπω και τις ομιλίες προφανώς των πολιτικών αρχηγών. Θα θέλαμε και εμείς να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι απαντήσεις. Δεν υποτιμώ οποιαδήποτε περιθώρια ανοίγουν στην προοπτική των συνεργασιών. Αυτές τις ώρες, τώρα που μιλάμε εξελίσσεται και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς.

Έχουμε πολύ σοβαρές τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Νίκου Κοτζιά, της Λούκας Κατσέλη, του Πέτρου Κόκκαλη. Υπάρχει και η πρωτοβουλία που είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί ως πρόταση, του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να πω, ότι προφανώς και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασιών, εφόσον είναι κάτι που προτείνουμε εμείς ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο. Προτείνουμε δε, αυτό να γίνεται συγκροτημένα και συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή θα κουραστεί να συζητάει, να ακούει για διάλογο. Δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται.

Πρότεινα εγώ το σχέδιο νόμου για τον αγροτικό τομέα, ένα παράδειγμα δεν είναι το μόνο που θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε σταθερή πρόταση συνεργασιών.

Χ. Κοντός: Ναι, από την πλευρά σας, ναι. Και ο κ. Χαρίτσης τάχθηκε και εδώ, την περασμένη εβδομάδα το είπε και εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί είχαμε συνέντευξη μαζί του, αλλά και σήμερα στην ομιλία του στο συνέδριο, είπε και τάχθηκε υπέρ της λογικής της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.

Σ. Φάμελλος: Αν υπάρχουν λοιπόν τέτοιες θετικές διαθέσεις, ας πάμε να κάνουμε γρήγορα τα βήματα που απαιτούνται. Γιατί;

Υπάρχουν δύο λόγοι, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ουσιαστικοί. Το πρώτο είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει και δεν πρέπει, μία τέτοια κίνηση, να την εισάγουμε σε μία προεκλογική σκοπιμότητα.

Εμένα ένα με ενδιαφέρει, δεν είναι προεκλογικό, δεν το κάνουμε δηλαδή για να έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογικό σε επίπεδο θέσεων, μας ενδιαφέρει το πολιτικό αποτέλεσμα της αλλαγής κυβέρνησης.

Και το δεύτερο είναι ότι, όταν έχουμε μπροστά μας θέματα όπως: τη μεγάλη αγροτική κρίση, το ότι είμαστε τελευταίοι σε εισόδημα, σε μέσο μισθό στην Ευρώπη, το ότι υπάρχει ένα πάρτι υπερκερδών, 2 δισ. κέρδη θα έχει η ΔΕΗ το 2025.

2 δισ. ευρώ θα φύγουν από την αγορά, από τα νοικοκυριά, για να πάνε στα ταμεία της ΔΕΗ. Αυτά δεν μπορούμε να τα αφήνουμε, να πούμε ότι έχουμε περιθώριο 6 μήνες να τα συζητήσουμε ή να τα λύσουμε. Τώρα χρειάζονται απαντήσεις. Και εδώ χρειάζεται μία ενιαία προοδευτική απάντηση σε όλα αυτά.

Άρα και τα προβλήματα και η αγωνία των πολιτών θέτει ερωτήματα. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτά στον αέρα, γιατί, αν τα αφήνουμε στον αέρα, μπορεί να αρχίσουν να κυριαρχούν και άλλου είδους φωνές, κ. Κοντέ.

Και εγώ θέλω η απάντηση, και θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η απάντηση να είναι προοδευτική. Δηλαδή προοδευτική κυβέρνηση.

Χ. Κοντός: Φαντάζομαι πως «άλλες φωνές», εννοείτε αυτή της κ. Καρυστιανού. Εντάξει, θα υπάρχουν.

Σ. Φάμελλος: Δεν το περιορίζω, γιατί δεν γνωρίζω τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί. Και κρατώ και μία αναμονή ως προς την ανακοίνωση ενός πολιτικού πλαισίου, ή μίας πολιτικής κίνησης. Γιατί εμείς τον αγώνα για τα Τέμπη, και το αίτημα των Τεμπών, θα το στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως κομμάτων και συμμάχων, γιατί είναι ένας αγώνας για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη.

Χ. Κοντός: Και ήσασταν κι ένας από τους πρώτους κιόλας. Αυτό είναι αλήθεια.

Σ. Φάμελλος: Το κάναμε με συνέπεια και στο Ευρωκοινοβούλιο και παντού. Τώρα αν οι φωνές αυτές θα είναι αντιπολιτικές φωνές, θα είναι φωνές της ακροδεξιάς, που φιλοξενείται και μέσα στη ΝΔ ή και σε άλλα κόμματα που υπάρχουν ήδη στο Κοινοβούλιο, δεν θα περιορίσω την κριτική. Αλλά θα είμαι ξεκάθαρος, ότι η απάντηση πρέπει να είναι προοδευτική. Στην κίνηση της κ. Καρυστιανού διαβλέπω τοποθετήσεις οι οποίες δεν είναι σε αυτόν τον άξονα. Είτε μιλάμε για τις αμβλώσεις, είτε μιλάμε για ότι δεν υπάρχει «Αριστερά - Δεξιά», είτε μιλάμε για το ότι «όλες οι κυβερνήσεις είναι ίδιες». Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε κάτι τέτοιο.

Χ. Κοντός: Σαφέστατα. Να ρωτήσω κάτι και είναι και απορία πολλών. Αν όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ορθά ως Πρόεδρος, κατά τη δική μου άποψη, δρομολογείτε επιτέλους στην κεντροαριστερά, να βρει έναν κοινό βηματισμό και να πάει με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί αυτού του ψηφοδελτίου; Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτουν πάρα πολλοί. Σου λέει χωρίς «γκεσέμι» πού να πάμε;

Σ. Φάμελλος: Εγώ ειλικρινά θέλω να σας πω, χωρίς να το διαχειριστώ «συνδικαλιστικά» που λένε - με εισαγωγικά, παρότι είναι πολύ θετικό για μένα ο συνδικαλισμός, αλλά χρησιμοποιείται αυτός ο όρος - η απόφαση για ενιαία κάθοδο θα ηγηθεί.

Με αυτό τι εννοώ; Ότι το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός θα είναι να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι αποφασίσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει τον κόσμο και οποιαδήποτε συζήτηση για το ποιος θα ηγηθεί, πριν αποφασιστεί ή πριν δηλωθεί η διάθεση να είμαστε όλοι μαζί, θα είναι σαν να βάζουμε μια νάρκη.

Δηλαδή θ’ αρχίσουμε να συζητάμε για το ποιος θα ηγηθεί, ενώ το σημαντικότερο είναι να δώσουμε ενιαία απάντηση στον κόσμο; Γιατί και η κοινωνία αυτό θα μας πει. Εγώ συμφωνώ σε μια τέτοια κριτική. Δηλαδή δεν τα βρίσκετε για το ποιος θα είναι επικεφαλής ενώ εμείς υποφέρουμε; Όχι. Εγώ λέω να συμφωνήσουμε γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Γιατί πρέπει πραγματικά να σωθεί η ελληνική κοινωνία και οικονομία. Γιατί είναι θέμα και εθνικό, να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Και είναι σίγουρο ότι δημοκράτες πολίτες, προοδευτικοί πολίτες που θα αποφασίσουν να έχουν κοινή πολιτική στάση στις επόμενες εκλογές, μπορούν με δημοκρατικούς και πολιτικούς όρους να επιλέξουν και τα θέματα του επικεφαλής και τα θέματα της σύνθεσης ψηφοδελτίων. Εξάλλου μια πολιτική απόφαση περιμένει ο κόσμος. Και μια σοβαρή πολιτική απόφαση, γιατί έχει απαξιωθεί και η πολιτική. Εμείς, η αλλαγή που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ένα χρόνο και λίγους μήνες παραπάνω, είναι ότι είμαστε σοβαρό κόμμα που μιλάει ξεκάθαρα, χωρίς κομματικούς εγωισμούς.

Χ. Κοντός: Αυτό είναι αλήθεια και ξεχωρίζουν και οι παρεμβάσεις σας στη Βουλή. Μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτή, γιατί θα τη βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Ο κ. Μητσοτάκης είπε να συμμετέχει η χώρα μας σε αυτόν τον περιβόητο «νέο ΟΗΕ» που πάει να στήσει ο Τραμπ, μόνο στο θέμα της Γάζας. Τι θέση είναι αυτή πάλι;

Σ. Φάμελλος: Επικίνδυνη. Και το Συμβούλιο Κορυφής χθες το βράδυ, δεν ενέκρινε κάτι τέτοιο. Και εγώ θεωρώ ότι σε ένα βαθμό εκτέθηκε ο κ. Μητσοτάκης με μία βιαστική πρόταση, μιας χρήσιμης υποτέλειας στον κ. Τραμπ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έκανε αυτή τη δήλωση, ακόμη και σε επίπεδο τακτικής και διπλωματίας, όταν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν ήδη τοποθετηθεί αρνητικά. Και υπήρχε σαφέστατη διαφορά της πρότασης αυτού του «Συμβουλίου Ειρήνης», της πρόταση του κ. Τραμπ, σε σχέση με την απόφαση του ΟΗΕ και για το θέμα της Γάζας, αυτό καθαυτό, πέραν του ότι ο κ. Τραμπ δεν το περιόρισε στα θέματα της Γάζας.

Προσπαθεί να κάνει έναν «αντι-ΟΗΕ», πλήττοντας απευθείας το κύρος και την ευθύνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή του οργάνου που αποφασίσαμε όλοι να έχουμε παγκόσμια, μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε ξανά πόλεμο, για να καταλαβαίνουμε για τον πυρήνα της ουσίας της συζήτησης.

Τοποθετήθηκα από χθες το βράδυ, πριν τελειώσει το Συμβούλιο Κορυφής, ότι ήταν μια λανθασμένη επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ακόμη μια λανθασμένη επιλογή στη διπλωματία, σε απόσταση με τα συμφέροντα της χώρας μας και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Μια «χρήσιμη» υποτέλεια προς τον κ. Τραμπ, που επίσης και διπλωματικά δεν ήταν σωστή, αλλά και επί της ουσίας. Πάνω από όλα, επί της ουσίας δεν είναι σωστό. Εδώ τελικά το Συμβούλιο Κορυφής τον διέψευσε, σώζοντας τα προσχήματα.

Έστω και αργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την απειλή στη Γροιλανδία, φαίνεται να διατυπώνει με ομόφωνους όρους, στο δια ταύτα τελικά, μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που αυτή είναι η απαραίτητη επιλογή μας. Να ενισχύσουμε την αυτονομία της ευρωπαϊκής πολιτικής, τον δημόσιο λόγο, την ενιαία πολιτική ασφάλειας. Μια στρατηγική για την οικονομία και μια ενιαία στρατηγική για την εξωτερική πολιτική που θα αφορά όλες τις χώρες. Γιατί εμείς θέλουμε από την Κύπρο μέχρι την Ουκρανία και την Γροιλανδία τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες αρχές.

Χ. Κοντός: Το πιο σωστό, και αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει, και δυστυχώς δεν γίνεται. Κ. Πρόεδρε, έχετε ένα χρόνο να έρθετε στα Τρίκαλα. Ήρθατε στα μπλόκα.

Σ. Φάμελλος: Ήρθα στα μπλόκα πρόσφατα. Και βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά με τους φίλους από τα Τρίκαλα. Ξέρετε ότι εγώ αγαπάω ιδιαίτερα την περιοχή σας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι συζητάμε καλά στο ραδιόφωνο, είναι και ωραίος τόπος και μ’ αρέσει να περνάω και καλά με τους φίλους μου εκεί και με όλους στις πολιτικές περιοδείες.

Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία. Τι να σας πω, τώρα με βρίσκεται στην Αθήνα, στο γραφείο ακόμα.

Χ. Κοντός: Έχετε να έρθετε από πέρυσι, από την πίτα ουσιαστικά, για να είστε λίγο πιο χαλαρός, αυτό εννοώ, με την έννοια αυτή. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να έχετε καλή χρονιά!

Σ. Φάμελλος: Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά, καλό απόγευμα, γειά σας.

{https://www.youtube.com/watch?v=3CEJMOROdMs}