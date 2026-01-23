Ανακοινώσεις εξέδωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά με αφορμή με αφορμή τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την εξεταστική επιτροπή που ερευνούσε τις υποκλοπές.

ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά εξέδωσαν ανακοίνωσε με αφορμή το ρεπορτάζ του in.gr, σύμφωνα με το οποίο κατά την απόρρητη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, υπήρξαν προσυνεννοημένες ερωτήσεις τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: Πόση ακόμη δυσωδία θα αναδυθεί από τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει «Δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr αποκαλύπτει ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις προς τον κ. Τρίμπαλη, «αχυράνθρωπο» της εταιρείας Krikel που συνδέεται με το predator, όταν εκείνος κατέθεσε ενώπιον τους στην εξεταστική επιτροπή.

Δύο μήνες ένοχης σιωπής πέρασαν από τα όσα φοβερά κατέθεσε ο κ. Τρίμπαλης στη δίκη για τη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής. Σήμερα δημοσιεύονται τα μηνύματα με τις ερωτήσεις που πήρε ο μάρτυρας στο κινητό του 24 ώρες πριν περάσει το κατώφλι της Βουλής αλλά και ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις χρησιμοποίησαν.

Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα;

Νέα Αριστερά: Η Εξεταστική για τις υποκλοπές ήταν σκηνοθετημένη συγκάλυψη

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή το κόμμα κατήγγειλε ότι η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτούργησε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά αντιθέτως λειτούργησε για να θαφτεί.

Και συνεχίζει λέγοντας «Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krinkel, κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι οι ερωτήσεις που δέχθηκε από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική ήταν προσυνεννοημένες και του είχαν δοθεί εκ των προτέρων από πρόσωπα που συνδέονται με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, Γιάννη Λαβράνο.

Κατέθεσε επίσης ότι:

είπε εν γνώσει του ψέματα στην Εξεταστική,

του υπαγορεύτηκαν απαντήσεις,

του ζητήθηκε να εμπλέξει πρόσωπα που δεν είχε συναντήσει ποτέ,

και ότι μετά την κατάθεσή του ενημερώθηκε πως «πήγε πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν ρώτησε για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου: ούτε για τον Λαβράνο, ούτε για τον Μπίτζιο, ούτε για το Predator.

Να υπενθυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση στις 25 Νοεμβρίου πρώτος ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να καταθέσει στην Επιτροπη Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επεσήμανε πως «είναι σαφές ότι τα όσα κατέθεσε ο εν λόγω μάρτυρας χρήζουν τουλάχιστον άμεσης διερεύνησης καθόσον προκύπτει μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης και λειτουργίας της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρ. 68 παρ. 2 Συντάγματος) εξεταστικής αρμοδιότητας της Βουλής».

Πρόκειται για θεσμικό εκτροχιασμό πρωτοφανούς βαρύτητας. Όταν μάρτυρας δηλώνει ότι του δόθηκαν εκ των προτέρων οι ερωτήσεις της Βουλής, δεν μιλάμε απλώς για πολιτικό σκάνδαλο. Μιλάμε για ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Και το πιο περίεργο είναι ότι δύο μήνες μετά τη συγκεκριμένη κατάθεση στο δικαστήριο, κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει απαντήσει και δεν έχει δώσει καμία απολύτως εξήγηση.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει».