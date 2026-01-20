Πέφτει αυλαία στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς η κυβέρνηση αρνήθηκε την κλήτευση νέων μαρτύρων για την περίοδο 2019-2025.

Τελεία και με τη βούλα βάζει η ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αρνήθηκε το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλήτευση νέων μαρτύρων που αφορούν την περίοδο 2019-2025 για την οποία διαβίβασε τη δικογραφία η ευρωπαία εισαγγελέας.

Η αντιπολίτευση ζήτησε να εξεταστούν μάρτυρες όπως οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και εκπρόσωπος της εταιρείας ορκωτών λογιστών Leverage ΑΕ που είχε αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία παραιτήθηκε καταγγέλλοντας μη παροχή στοιχείων από τον Οργανισμό.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης σημείωσε πως «μετά από 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και 300 ώρες εργασιών οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και πως αναδείχθηκε το διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και απέρριψε την κατ’αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η ΝΔ αποσύρει μάρτυρες παλαιότερης περιόδου που είχε προτείνει.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» και διερωτήθηκε: «Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους γγ του υπουργείου την περίοδο που στήνονταν η εγκληματική οργάνωση;». Παράλληλα, ζήτησε την κλήτευση και άλλων μαρτύρων, όπως ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «προφάσεις εν αμαρτίαις της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες», η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ κατήγγειλε σκοπιμότητα για τη διάχυση πολιτικών ευθυνών, ενώ πυρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας την κλήση μεταξύ άλλων του πρωθυπουργού, του Γιώργου Φλωρίδη και της αντιπροέδρου της εξεταστικής Μαρίας Συρεγγέλα.

Οι προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, με την πλειοψηφία να απορρίπτει αυτή της αντιπολίτευσης, κλείνοντας επί της ουσίας την διερεύνηση της περιόδου διακυβέρνησης της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Απόδειξη οργανωμένης συγκάλυψης

Από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν τα εξής:

«Δεν είναι μια ακόμη «κακή στιγμή» για την εξεταστική, είναι η απόδειξη της οργανωμένης συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μαξίμου

Μετά την χθεσινή «κακή στιγμή της εξεταστικής επιτροπής» όπου κλήθηκαν να καταθέσουν μάρτυρες οι οποίοι είτε δεν είχαν απολύτως καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε κατείχαν θεσμικό ρόλο μόλις 20 (!) μέρες και σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε ελάχιστες ή και καθόλου ερωτήσεις η Νέα Δημοκρατία είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων. Είναι ενδεικτικό ότι στον κατάλογο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και απέρριψε η πλειοψηφία της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται δυο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025) αρμόδιοι για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως η Βασιλική Ζαφειρίου και ο Απόστολος Λαμπρόπουλος των οποίων οι συνομιλίες όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας, αλλά και μια σειρά άλλων κρίσιμων μαρτύρων που με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και αποκαλύψεις θα είχαν πολλά να εισφέρουν και να αποκαλύψουν για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Οι μεθοδεύσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Ακόμα και μέχρι σήμερα, παρά το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ από τις 13.1.2026 δεν έχει διαβιβαστεί στην Εξεταστική Επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης του 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιστολή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ορθή διοικητική λειτουργία, την διαχείριση του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό τελικά δεν προχώρησε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του Οργανισμού. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις διθυραμβικές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής δικαιούται να γνωρίζει αν η ΑΑΔΕ μέχρι σήμερα διευκολύνει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή λειτουργεί ως κυβερνητικός βραχίονας αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία, οφείλει να ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της ΑΑΔΕ στην προσπάθεια κάθαρσης του Οργανισμού».

Νέα Αριστερά: Συγκάλυψη και μπάζωμα

Πηγές της Νέας Αριστεράς αναφέρουν πως:

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει απερίφραστα την πρωτοφανή προσπάθεια συγκάλυψης και «μπαζώματος» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Με μεθοδεύσεις που προσβάλλουν τη δημοκρατική λειτουργία και ακυρώνουν τον σκοπό της Εξεταστικής, η πλειοψηφία της ΝΔ επέλεξε να αποκλείσει κρίσιμους μάρτυρες, όπως τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της. Πρόκειται για πρόσωπα που κατείχαν θεσμικές θέσεις-κλειδιά, με άμεση γνώση των αποφάσεων και των χειρισμών που οδήγησαν στο σκάνδαλο.

Την ίδια στιγμή, η ΝΔ επέβαλε την κατάθεση του προκατόχου τους, του κ. Κασίμη, επιχειρώντας να μετατοπίσει τις ευθύνες στο παρελθόν και να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τις δικές της πολιτικές ευθύνες.

Η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργεί ως πλυντήριο ευθυνών ούτε ως εργαλείο κομματικής σκοπιμότητας.

Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς «κόκκινες γραμμές».

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, να κληθούν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν».