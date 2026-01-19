Ανέβηκαν οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή κατά την κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο κ. Σκουρλέτης που κλήθηκε να καταθέσει ως πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έναν μήνα το 2015, κατήγγειλε την πλειοψηφία πως η παρουσία του στην επιτροπή εξυπηρετεί μόνο την προσπάθεια της «να μην αναδειχθεί η πραγματική διάσταση των γεγονότων».

«Απόρησα για τη σκοπιμότητα της κλήσης μου. Έμεινα στο υπουργείο για λίγο χρονικό διάστημα. Με βάση το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου, προκύπτει πως δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση ή αρμοδιότητα με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, πολύ περισσότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε, μιλώντας για «παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλειοψηφία».

«Τα κηρύγματα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας και εκτός αίθουσας», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν ο Πάνος Σκουρλέτης αποκάλεσε την ΝΔ «τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας», με τον εισηγητή της ΝΔ να απαντά πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης κλιμάκωσε την επίθεση, όταν ο Πάνος Σκουρλέτης είπε πως ήταν μικρό το χρονικό διάστημα που ήταν στο υπουργείο, και κάνοντας τον σταυρό του, είπε ότι «η χώρα σώθηκε και δεν καταστράφηκε από τα 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Εάν και υπήρξε υπερυπουργός, ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Ήθελε δυο μήνες να ενημερωθεί, προφανώς ετοίμαζε το δημοψήφισμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την τεχνική λύση, ο Πάνος Σκουρλέτης τόνισε πως «ήταν πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων ώστε να μη χαθούν πόροι», μιλώντας ωστόσο για «εγκληματική κατάχρηση την ΝΔ με σκοπό την εξυπηρέτηση ημετέρων και τη χειραγώγηση πολιτών».

ΝΔ: Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν τα εξής:

Μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σύσσωμη την αντιπολίτευση γύρισε η κατάθεση του πρώην Υπουργού Πάνου Σκουρλέτη. Παρά το επαναλαμβανόμενο «δεν γνωρίζω» και «δεν έχω να προσθέσω κάτι», ο πρώην υπουργός προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή που αδειάζει την ίδια του την πρώην παράταξη και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την περιβόητη τεχνική λύση «πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι», επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε ένα μοντέλο διαχείρισης των επιδοτήσεων, το οποίο γέννησε αρκετά προβλήματα.

Η ομολογία αυτή αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας ή τεχνικής αναγκαιότητας και μετατρέπει το ζήτημα σε καθαρά πολιτική ευθύνη.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για «σκιές» και «σκευωρίες», όταν κορυφαίο στέλεχός του παραδέχεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ήταν πολιτική επιλογή.

ΣΥΡΙΖΑ: Ευτελισμού συνέχεια για να συγκαλυφθεί το «γαλάζιο» σκάνδαλο

Η επιμονή του εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη, να προσπαθήσει να φορτώσει το «γαλάζιο» σκάνδαλο σε υπηρεσιακούς υπουργούς ή σε υπουργούς που πέρασαν ελάχιστες εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν είναι απλώς πολιτικά θρασύδειλη. Είναι και προκλητικά υποτιμητική για τη νοημοσύνη της κοινωνίας. Πρόκειται για την κλασική δεξιά συνταγή συγκάλυψης: όταν το σκάνδαλο μυρίζει «γαλάζια» εξουσία, το «πετάμε» σε αυτούς που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ή εμπλοκή.

Αντί να μιλά για το ποιοι κυβέρνησαν, ποιοι επόπτευσαν, ποιοι έστησαν και διατήρησαν έναν μηχανισμό ρουσφετιών, αδιαφάνειας και πελατειακών εξυπηρετήσεων, ο κ. Λαζαρίδης επιλέγει τον δρόμο του αποπροσανατολισμού. Αναζητά ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς πολιτικό χρόνο και –κυρίως– χωρίς άμεση πολιτική ευθύνη, για να σωθεί το «γαλάζιο» αφήγημα της διάχυσης ευθυνών και των «διαχρονικών παθογενειών».

Η προσπάθεια να εμφανιστεί ένα βαθιά πολιτικό και αμιγώς νεοδημοκρατικό σκάνδαλο ως τεχνικό ατύχημα ή ως προϊόν «κακών υπηρεσιακών» δεν είναι απλώς ανέντιμη· είναι κυνική. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε στο κενό. Λειτουργούσε υπό συγκεκριμένους Υπουργούς, με συγκεκριμένες επιλογές σε Διοικήσεις, με συγκεκριμένη ανοχή σε πρακτικές που εξυπηρετούσαν ημετέρους και αναπαρήγαγαν την πελατειακή λογική της νεοφιλελεύθερης δεξιάς του κ. Μητσοτάκη.

Όσο κι αν ο κ. Λαζαρίδης ψάχνει για «αποδιοπομπαίους τράγους», η πολιτική ευθύνη δεν διαγράφεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χρώμα, έχει υπογραφή και έχει πολιτικούς προϊσταμένους. Καμία επίθεση σε «περαστικούς» υπουργούς δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια: ότι το πρόβλημα δεν ήταν οι λίγες μέρες κάποιων προσώπων, αλλά τα πολλά χρόνια μιας συγκεκριμένης πολιτικής, της πολιτικής του Επιτελικού Κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη.