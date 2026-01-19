«Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου», τονίζει ο Γ. Σακελλαρίδης.

«Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ», τονίζει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με αφορμή την «άκρως επικίνδυνη» τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, που τις χαρακτήρισε «ζήτημα δημόσιας διαβούλευσης».

«Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γ. Σακελλαρίδης, υπογραμμίζοντας ότι «Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία.

Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά.

