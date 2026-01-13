Την ανάγκη άμεσης συνεννόησης και προγραμματικής σύγκλισης στον χώρο της Κεντροαριστεράς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, υπογράμμισε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης.

Την ανάγκη διαλόγου και πολιτικής σύγκλισης στον χώρο της Κεντροαριστεράς υπογράμμισε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή του στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επιλογή απολύτως συνεπή με τις πολιτικές του θέσεις, επισημαίνοντας ότι όλα τα πρόσωπα και οι φορείς της Κεντροαριστεράς οφείλουν να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα.

Ο κ. Σαουλίδης σημείωσε ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν μια κυριαρχία της συντηρητικής παράταξης, γεγονός που –όπως είπε– καθιστά επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, ώστε να δοθούν πραγματικές επιλογές στους πολίτες.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία «το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλοδοξία αυτοδικαίωσης του κ. Τσίπρα», ο κ. Σαουλίδης ανέφερε ότι υπήρχε –και εξακολουθεί να υπάρχει– πολιτικός χώρος για μια ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Όπως υποστήριξε, μετά την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και σε μια περίοδο αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί πρωτοβουλίες που να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή, κάτι που, κατά την άποψή του, δεν έχει μέχρι σήμερα αποδώσει.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ηγεσίας μιας ενδεχόμενης ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, τόνισε ότι το κρίσιμο δεν είναι τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές και η προγραμματική σύγκλιση. Υπογράμμισε ότι στον χώρο αυτόν ανήκουν πολιτικά πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ηγεσία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι εκ των προτέρων δεδομένη.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι σήμερα στο πολιτικό σκηνικό, και ειδικότερα στην Κεντροαριστερά, κυριαρχούν –όπως είπε– προσωπικοί εγωισμοί, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες ευρείας συναίνεσης. Κατά τον ίδιο, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συμφωνία στο πολιτικό περιεχόμενο και στις αναγκαίες αλλαγές κατεύθυνσης για τη χώρα.

Ο κ. Σαουλίδης ξεκαθάρισε ότι οι τοποθετήσεις του δεν συνδέονται με προσωπικές φιλοδοξίες ή κομματικές επιλογές, τονίζοντας ότι δίνει έναν διαρκή αγώνα για τις αρχές και τις αξίες του. Όπως είπε, δεν μπορεί να αποδεχθεί το ενδεχόμενο μιας τρίτης διακυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την εφαρμογή, κατά την άποψή του, συντηρητικών πολιτικών.

Τέλος, ερωτηθείς αν φοβάται ενδεχόμενες κομματικές συνέπειες, δήλωσε ότι κάθε μεγάλη απόφαση έχει και κόστος, επισημαίνοντας πως προτάσσει το «εμείς» έναντι του «εγώ». Υπογράμμισε ότι ακόμη και αν βρεθεί εκτός κομματικών σχημάτων, παραμένει πολιτικά ενταγμένος στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο της Κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας.