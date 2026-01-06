Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, επιτίθεται στον Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με τη στάση του απέναντι στην είδηση της ίδρυσης κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει: «Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή!».

Δείτε την ανάρτηση:

«1)Απο τη δεκαετία του 80 πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως …..

2)Επίσης να θυμίσω πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος για το λαό , 9 δις που τα 3 επιστράφηκαν με τη διανομή επιδόματος αλληλεγγύης από το πλεόνασμα και τα δυο πρώτα μνημόνια για τα οποία ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ είχαν κόστος για το λαό 65 ΔΙΣ!!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3) Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή!

Αντε, γιατί η κατάσταση και με τα τρία παραπάνω είναι τουλάχιστον εκνευριστική!!!

ΥΓ και μιλάω ως αυτός που έχε αναδείξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικού παρακράτους και έχει συγκρουστεί με τη σάπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» όσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NWDdn2Bf1jyJJZoi78RonPziPjwuMnFLMPv9MJJTqwmHW1LVMpwaeBcCGtsXsKRNl&id=100007004708966}