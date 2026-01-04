Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δραματικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Βενεζουέλα.

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική, προβληματική δήλωση

Σε ανακοίνωσή του, ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σημειώνει τα εξής:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μάντζο, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, «ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Και ρωτά, με σημείο αιχμής το Κυπριακό:

«Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη “επέμβαση” στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της “επέμβαση” εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τα εξής:

«Η δήλωση του πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη».

Και τονίζει:

«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι. Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών».

Όπως σημειώνει, «είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή δήλωση

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η δήλωση Μητσοτάκη για την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι μια κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, που ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις του Τραμπ».

Και προσθέτει:

«Σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ για την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο, αρνείται το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του και φτάνει στο σημείο να κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμη του κουρελιασμένου «διεθνούς δικαίου», στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «πρόκειται για δήλωση που νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σύμφωνα με την λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της ΕΕ και χωρών μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντα της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής».

Και καταλήγει:

«Ντροπή και αίσχος. Ο ελληνικός λαός με την αλληλεγγύη και την δράση του να καταδικάσει την επικίνδυνη αυτή στάση της κυβέρνησης. Οι λαοί έχουν την δύναμη να επιβάλλουν το δίκιο τους. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει».

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή

Στην ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς επισημαίνει ότι «η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας αποδέχεται τόσο απροκάλυπτα τη λογική ότι η “πολιτική σκοπιμότητα” μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς νομιμότητας».

«Όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι “δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”, στην πράξη αποδέχεται τη χρήση βίας και την ανατροπή κυβερνήσεων εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου, αγνοώντας θεμελιακές αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως μη μόνιμο μέλος.

Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για πραξικοπηματικές λογικές, στρατιωτικές επεμβάσεις ή ανάληψη της εξουσίας όπως προϊδέασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερήμην του λαού της Βενεζουέλας. Η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται έξωθεν με δηλώσεις ανοχής στη διεθνή αυθαιρεσία, ούτε με όπλα – έχει γίνει και αλλού και έχουμε δει τα αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείπει μια πάγια θέση αρχών – ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο για τη δική της ασφάλεια.

Η επίκληση του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναιρεί την ουσία της δήλωσης: την πολιτική αποδοχή ενεργειών χωρίς νομική βάση. Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και δεν υπάρχει δημοκρατική διεθνής τάξη χωρίς σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα».