«Το τι θα κάνει η Αριστερά δεν με απασχολεί. Έχει παράδοση στις διασπάσεις - ας τα λύσουν μόνοι τους», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Με ιδιαίτερη αιχμηρότητα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», τονίζοντας πως, αν ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ακόμη ενεργός πολιτικός, «θα του αφιέρωνε» τη διάσημη ρήση του Καρλ Μαρξ ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα». Εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας δεν είναι ενεργός πολιτικά, ο κ. Μαρινάκης επέλεξε έναν άλλον… Μαρξ, τον Γκράουτσο, που είχε πει για ένα βιβλίο ότι «από τη στιγμή που το παρέλαβα δεν έχω σταματήσει να γελάω». «Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ωστόσο ότι προφανώς «δεν είναι αστείο, γιατί οι πολίτες υπέστησαν 30 νέους φόρους, δεν γέλαγαν, οι συνταξιούχοι στις ουρές δεν γελάγανε, η χώρα με αχρείαστα 120 δισ. δεν γέλαγε, οι συγγενείς στο Μάτι δεν γελάνε και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι αστεία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «μεγάλη αλαζονεία», επισημαίνοντας ότι στο βιβλίο του «δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη». «Όταν είσαι καπετάνιος σε πλοίο που εσύ επέλεξες το πλήρωμα και το ρίχνεις στα βράχια, δεν είναι τίμιο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και στον μούτσο και να εμφανίζεσαι άμοιρος ευθυνών», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι προπαραγγελίες του βιβλίου ξεπέρασαν αυτές του «Χάρι Πότερ», ο Π. Μαρινάκης τόνισε: «Δεν είμαι βιβλιοκριτικός. Το κοινό δείχνει ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Στον Χάρι Πότερ η εκπαίδευση ήταν δωρεάν, εμάς μας στοίχισε...».

Για τις αναφορές Τσίπρα, στο βιβλίο του, στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τις επιθέσεις εναντίον της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «για να πεις συγγνώμη χρειάζεται ορισμένα χαρακτηριστικά».

Χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό» ότι ο κ. Τσίπρας «παραδέχεται κυνικά πως έβαλε απέναντί του μια οικογένεια μόνο και μόνο επειδή ήταν πολιτικά απέναντι». Πρόσθεσε δε ότι η συγκεκριμένη παραδοχή «αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ηθικής».

Όσον αφορά τη συζήτηση περί «εμφυλίου στην Αριστερά», και με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει: «Το τι θα κάνει η Αριστερά δεν με απασχολεί. Έχει παράδοση στις διασπάσεις - ας τα λύσουν μόνοι τους». Τόνισε ότι «όλοι αυτοί μαζί μας οδήγησαν στην καταστροφή» και πως «το πρόβλημα είναι δικό τους». Κατέληξε ότι ο πρωθυπουργός «το μόνο που περιμένει είναι αποτέλεσμα, το ίδιο και η κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «δεν κέρδισε τον Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών».