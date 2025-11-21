«Έφεραν τον fake "Φραπέ" στην προσπάθεια του συμψηφισμού, αλλά ο κανονικός με τα εκατομμύρια, ο κουμπάρος και κομματάρχης του Πρωθυπουργού δεν έρχεται για να αποφύγει η ΝΔ την πολιτική φθορά», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η πολιτική δεν σχεδιάζεται από τις πρεσβείες. Άλλο διπλωματία, άλλο στρατηγικές επιλογές εθνικού χαρακτήρα, που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και που πρέπει να είναι σε μια ευρύτατη -αν θέλετε- διαδικασία συναινέσεων, διότι αυτές οι επιλογές δεν αφορούν μια τετραετία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για Ουκρανία: Ευρώπη και Αμερικανοί απέτυχαν

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που τέθηκε επί τάπητος, δείχνουν ότι «η Ευρώπη και οι Αμερικανοί απέτυχαν στις επιλογές τους», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και στρατηγικής, κυρίως από την Ευρώπη, διότι εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για μένα είναι η προτεραιότητα. Γι’ αυτό νομίζω ότι η χώρα μας στρατηγικά πρέπει να κινηθεί στους διπλωματικούς άξονες της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, της ενιαίας πολιτικής άμυνας και της ενδυνάμωσης της εγχώριας παραγωγής εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στη χώρα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα ένα σχέδιο όπου θα είμαστε πάντα καταναλωτές πανάκριβων εξοπλιστικών προγραμμάτων όπως συμβαίνει σήμερα», τόνισε.

Απέδωσε στην κυβέρνηση αδυναμία εκπόνησης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, φέρνοντας ως παράδειγμα τα μπρος-πίσω του Πρωθυπουργού στον τομέα της ενέργειας.

«Ιστορικά η Ελλάδα εκμεταλλευόταν διεθνείς συγκυρίες και επιλογές του δυτικού άξονα για να έχει οφέλη. Αυτό έχει γίνει ιστορικά, από την Επανάσταση μέχρι σήμερα. Πότε είχαμε μεγάλες επιτυχίες; Όταν ένα δικό μας σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο, το ικανοποιούσαν οι συγκυρίες, οι συνθήκες, τα δεδομένα της εποχής και των επιλογών των δυτικών χωρών. Τι περιμένω από την εκάστοτε κυβέρνηση; Το δικό μας σχέδιο. Δεν μπορώ να δεχτώ να λέει ο κ. Μητσοτάκης πριν από μερικά χρόνια ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν στο παρελθόν, "έχουν πεθάνει" και ξαφνικά να έρχεται σήμερα να κάνει μια εντελώς διαφορετική επιλογή. Δεν μπορώ να δεχτώ να δηλώνει ο σημερινός υπουργός Άμυνας – και τότε υπουργός Εξωτερικών – ότι "δεν θα κάνουμε τη Μεσόγειο, Κόλπο του Μεξικού" αλλά τώρα να γίνονται άλλες επιλογές. Αυτό δείχνει αδυναμία μακροπρόθεσμης στρατηγικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα μου πείτε, αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει κι ένα μέτρο προσαρμογής. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν μπορεί να λες ότι είναι "στρατηγική επιλογή η πράσινη ενέργεια", να προχωράς με λανθασμένο τρόπο στην πράσινη μετάβαση, να έχουμε πανάκριβο κόστος ζωής και πανάκριβο κόστος παραγωγής λόγω των λανθασμένων επιλογών που έκανε η κυβέρνηση στη διανομή του ενεργειακού χώρου και ξαφνικά να κάνεις ένα άλμα και να πηγαίνεις στους υδρογονάνθρακες,- κάτι που σημειωτέον ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ αλλά το πάγωσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο η Νέα Δημοκρατία. Αυτά επαναλαμβάνω ότι δείχνουν έλλειμμα στρατηγικής» πρόσθεσε.

«'Εκαναν καμία ενημέρωση για τα λιμάνια;»

Στηλίτευσε την απουσία ενημέρωσης της αντιπολίτευσης και κατέδειξε ότι είναι η «υποκριτική» η επίκληση της συναίνεσης εκ μέρους της κυβέρνησης σε στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της χώρας: «Τα λιμάνια δεν είναι τυχαία υποδομή. Είναι η εθνική μας ασφάλεια. Έγινε τέτοια συζήτηση; Δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε των πολιτικών αρχηγών, ούτε της αρμόδιας επιτροπής, ούτε του ΕΣΕΠ. Άρα, για ποια συναίνεση μιλάμε; Καμία. Όλα τα μάθαμε από τα δελτία των ειδήσεων. Πρόκειται για στρατηγικές επιλογές που αφορούν τα επόμενα 50 και 100 χρόνια. Αλλά ο Πρωθυπουργός κατά τα άλλα μιλάει για συναίνεση».

«Η πολιτική δεν σχεδιάζεται από τις πρεσβείες. Άλλο διπλωματία, άλλο στρατηγικές επιλογές εθνικού χαρακτήρα, που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και που πρέπει να είναι σε μια ευρύτατη, -αν θέλετε-, διαδικασία συναινέσεων, διότι αυτές οι επιλογές δεν αφορούν μια τετραετία. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι οι πολιτικοί και όλα τα κόμματα» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπογράμμισε τις διαφορετικές απόψεις στους κόλπους της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής: «Προσπαθεί να εμφανιστεί αυτή η κυβέρνηση ότι είναι η “κυβέρνηση των αρίστων”, ότι έχει σχέδιο. Δείτε τι έγινε με το πρόγραμμα SAFE, ένα κορυφαίο πρόγραμμα που είναι προάγγελος αυτού που οραματιζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, -δεν είναι το τελευταίο επεισόδιο, είναι το πρώτο μικρό κεφάλαιο-. Άλλα έλεγε ο κ. Δένδιας, άλλα ο κ. Γεραπετρίτης και άλλα ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ υπάρχει σοβαρό έλλειμμα συναίνεσης και εντός της ίδιας της κυβέρνησης για κορυφαία ζητήματα. Πρέπει να σοβαρευτούν, η Ελλάδα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση με αξιόπιστο σχέδιο για όλες αυτές τις γεωπολιτικές προκλήσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος και ως προς την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου παρατήρησε: «Με τα τελευταία γεγονότα, σταματήσαμε να συζητάμε για το καλώδιο Ισραήλ - Κύπρου – Κρήτης. Eξαφανίστηκε από τον δημόσιο διάλογο. Μια σοβαρή αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όταν περνάει ο τσαμπουκάς του Ερντογάν».

Στον απόηχο των προκλητικών δηλώσεων της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά: «Έγινε τζαμί η Αγία Σοφία και επί της ουσίας πανηγύριζαν διότι δεν θα έχουν εισιτήριο οι Ρώσοι τουρίστες για να την επισκέπτονται. Και όταν μπήκε εισιτήριο έναν χρόνο μετά από τον Ερντογάν, δεν είπαν κουβέντα. Άρα, δεν έχουμε μια και δύο δηλώσεις, έχουμε πολλές δηλώσεις. Η Τουρκία που εξοπλίζει την Ουκρανία, – η Ελλάδα δεν έχει δώσει τίποτα σε σχέση με αυτά που έχει δώσει η Τουρκία στην Ουκρανία – γιατί δεν έχει δεχθεί ανάλογες πιέσεις; Πάμε τώρα στον ευρωπαϊκό παράγοντα: Μολονότι η Τουρκία διατηρεί μια στρατηγική σχέση με τους Ρώσους και σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής της έχει βάλει πλάτη στη Ρωσία, έχει ανάλογη αντιμετώπιση από την Ευρώπη; Όχι. Άρα, για εμάς ποιο είναι το ζήτημά μας;

Ότι ενώ οι Ευρωπαίοι στο θέμα της ανατολικής Ευρώπης έδειξαν υψηλή ευαισθησία για θέματα παραβιάσεων εναερίου χώρου, στα δικά μας δεν έδειξαν την ανάλογη ευαισθησία. Εδώ λοιπόν είναι το έλλειμμα της δικής μας πολιτικής. Δηλαδή για λίγες παραβιάσεις άνοιξε το θέμα του θόλου στην ανατολική Ευρώπη και για εκατοντάδες παραβιάσεις, -χιλιάδες παραβιάσεις- που έχουν γίνει συστηματικά στον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν άνοιξε ποτέ μια ανάλογη κουβέντα».

«Έφεραν τον fake "Φραπέ" και ο κανονικός δεν ήρθε»

Σχετικά με την «απόπειρα της κυβέρνησης να βγάλει από πάνω της το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε:

«Δεν μπορεί να λέμε ότι "ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων", όταν το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια. Όταν στη δικογραφία είναι μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όταν ο Πρωθυπουργός δεν άφησε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη. Άκουσα προχθές το επιχείρημα "αφού λέτε ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη, γιατί ζητάτε την έρευνα στον Βορίδη που την εφάρμοσε;". Μα, δεν τον ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί εφάρμοσε τον νόμο, αλλά γιατί έκανε υπέρβαση του νόμου. Έπρεπε να δει στα χαρτάκια που του πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είχε εκατομμύρια υπέρβαση και να πει: "τι γίνεται εδώ; Τί πάρτι είναι αυτό;". Δεν το έκανε. Γι’ αυτό θέλουμε να ελεγχθεί».

Περιέγραψε τους επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς της κυβέρνησης «σπιλώνοντας έντιμους ανθρώπους, όπως τον αντιπεριφερειάρχη Στ. Τζεδάκη τον οποίον διέσυραν όλο το καλοκαίρι ως "ο πράσινος Φραπές", χωρίς να έχουν ούτε μια κατηγορία εις βάρος του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Έφεραν τον fake "Φραπέ" στην προσπάθεια του συμψηφισμού, αλλά ο κανονικός με τα εκατομμύρια, ο κουμπάρος του κ. Μητσοτάκη, -ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη έχει βαφτίσει τον αδερφό του-, το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κομματάρχης του Πρωθυπουργού δεν έρχεται στην Εξεταστική. Μολονότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν δέκα μέρες, διατυμπάνιζε ότι θα έρθουν όλοι και πρώτος ο κ. Φραπές. Και δεν ήρθε. Η αντιπολίτευση ζήτησε να προσαχθεί και η κυβέρνηση είπε όχι. Δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να περάσει τη βάσανο των ερωτήσεων, διότι θα είχε πολύ μεγάλη πολιτική φθορά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα επέλεξαν να τον κρύψουν από τα φώτα της δημοσιότητας και τις ερωτήσεις των βουλευτών».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαρίθμησε μια σειρά από «περιπτώσεις παραποίησης αληθινών γεγονότων για να εξυπηρετηθεί το κυβερνητικό αφήγημα με εφήμερες εντυπώσεις».

«Λένε για τον “Χασάπη”, τον κ. Στρατάκη, ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν λένε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2019» αντέτεινε και ανέδειξε επίσης τον πόλεμο που δέχτηκε από δημοσιολογούντες και υπουργούς της κυβέρνησης για την αποστροφή του ότι στα Βορίζια είχαμε δράση εγκληματικών οργανώσεων, δήλωση που επανέλαβε αυτούσια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Το ΠΑΣΟΚ δέχεται έναν συστηματικό πόλεμο κι εγώ προσωπικά, αλλά χαίρομαι, διότι με αυτό τον πόλεμο αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να πετύχει το στόχο του, θα είναι μια μεγάλη νίκη του ίδιου του λαού. Θα είναι μια κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα και τη διαπλοκή» επισήμανε.

Τέλος, αναφερόμενος στην ακρίβεια επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να υπάρχουν κανόνες στην αγορά.

«Το πρόγραμμα της ακρίβειας είναι ένα: Αυξήθηκαν απότομα οι τιμές γιατί δεν υπήρχαν πολλοί έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα. Αν λοιπόν ρωτήσετε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους "πόσους ελέγχους κάνατε, τι πρόστιμα βάλατε και τι εισπράξατε σε σχέση με τα δισεκατομμύρια που έβγαλαν τα ολιγοπώλια", θα καταλάβετε γιατί έχουμε τέτοια ακρίβεια» σημείωσε.

«Αντιτείνει η κυβέρνηση ότι αύξησε ονομαστικά τους μισθούς. Ναι, αλλά όταν η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει και είναι δεύτερη από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανες μια τρύπα στο νερό. Διότι αυξάνεις λίγο τα εισοδήματα, αλλά οι τιμές, τα ενοίκια, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν πολύ περισσότερο με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται» κατέληξε.