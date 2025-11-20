«Επιχειρούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη γιατί τρέμουν την αλήθεια», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Πριν κάτσει η σκόνη από την άρνηση του "Φραπέ" να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινακης ομολόγησε ωμά την επιχείρηση συγκάλυψης, που ενορχηστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται την ενεργοποίηση των διατάξεων για τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν θέλουν να τον ακούσει το πανελλήνιο να απαντά για τις προνομιακές του σχέσεις με τους υπουργούς και την πολιτική κάλυψη που του παρείχαν στις παράνομες ενέργειες του. Ξέρουν ότι η κατάθεση του θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ένα "γαλάζιο" σκάνδαλο. Γι’ αυτό και σήμερα μεθόδευσαν τη μη κατάθεσή του με την επίκληση της σιωπής. Το επιχείρημα τους ότι τον… στέλνουν στον Εισαγγελέα είναι προσχηματικό, γιατί το κρίσιμο είναι ο κ. Ξυλούρης να καταθέσει για τα πραγματικά γεγονότα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι απλά να ελεγχθεί για απείθεια», υπογραμμίζει ο Κ. Τσουκαλάς.

«Επιχειρούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη γιατί τρέμουν την αλήθεια. Τον ρόλο του Πρωθυπουργού ως ενορχηστρωτή της προσπάθειας συγκάλυψης δεν χρειάζεται να του τον αποδώσει η αντιπολίτευση. Του τον απέδωσε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης με την άρνησή του στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να έρθει ο "Φραπές" στην Εξεταστική», καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.