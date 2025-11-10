Τα όσα κατέθεσε ο Σπήλιος Λιβανός εκθέτουν ευθέως τους Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά κυρίως αποκαλύπτουν την ευθύνη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Το μέγεθος της κυβερνητικής ευθύνης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε η σημερινή κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού στην Εξεταστική Επιτροπή, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, όταν είδε τα στοιχεία των δηλώσεων στην Κρήτη, έμεινε εμβρόντητος και ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, αποδεικνύοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε πλήρη γνώση για το εύρος των παρατυπιών» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει λέγοντας πως «αναγνώρισε ακόμη ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην προσπάθεια εξυγίανσης του Οργανισμού, ενώ, αναφερόμενος στις έξι διαφορετικές εγκυκλίους ελέγχου μέσα σε έναν χρόνο, υποστήριξε ότι διαφωνεί με αυτή τη λογική, μεταθέτοντας ωστόσο την ευθύνη στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραδέχθηκε, τέλος, ότι η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος του 2020 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, τα οποία ανέδειξαν οι έλεγχοι».

Καταλήγει λέγοντας πως «η εικόνα που προκύπτει είναι μιας κυβέρνησης που γνώριζε, σιώπησε και απέτυχε να ελέγξει. Τα όσα κατέθεσε ο Σπήλιος Λιβανός εκθέτουν ευθέως τους Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά κυρίως αποκαλύπτουν την ευθύνη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε τη συγκάλυψη αντί της κάθαρσης».