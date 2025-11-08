Οι ευχές του υπουργού με αφορμή τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνει ευχές στους πιλότους και σε όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τονίζοντας πως εισέρχεται σε μια νέα εποχή ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!

Με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα έχει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της, ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας με την αεροπυρόσβεση, τις αεροδιακομιδές και τη συνδρομή στις αποστολές έρευνας και διάσωσης».

{https://x.com/nikosdendias/status/1987059418245050823}