Αδειασε τον Λευτέρη Αυγενάκη, που χθες κατήγγειλε τον κ. Σημανδράκο πως έδωσε εντολή πληρωμής παρά τις ενστάσεις διευθυντών του οργανισμού και η οποία οδήγησε σε πρόστιμο, λέγοντας πως «είμαι βέβαιος ότι ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού ενήργησε εντός νομικού πλαισίου» και πως οι πληρωμές έγιναν με «σύννομο τρόπο».

Στην προσπάθεια που έκανε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να μεταφέρει τις διαδικασίες των πληρωμών στο κυβερνητικό «νέφος» με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια του συστήματος, στάθηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή.

Όπως υποστήριξε, η προσπάθεια αυτή συνάντησε αντιδράσεις από ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία –όπως είπε– «επιδίωξαν να υπονομεύσουν, να απαξιώσουν και να ακυρώσουν» την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του συστήματος. «Από κάποια ΚΥΔ είδα συστηματική προσπάθεια απαξίωσης. Μερικά από αυτά τα ΚΥΔ αυτά είναι στα ελεγχόμενα σήμερα», σημείωσε απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ακόμη και μέσα στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν φαινόμενα αδιαφορίας και έλλειψης ενεργής συμμετοχής, από στελέχη που δεν στήριξαν τη μετάβαση στο νέο, ψηφιακό σύστημα.

Το «άδειασμα» στον Αυγενάκη

Ο κ. Γεωργαντάς μίλησε για τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους οποίους συνεργάστηκε. Ειδικότερα, για τον Ευάγγελο Σημανδράκο είπε πως έμεινε «απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία τους», αντίθετα με τα όσα κατέθεσε χθες ο Λευτέρης Αυγενάκης που χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού «ένα στέλεχος με προβληματική πορεία» που «έχει διαπράξει κακές και επιζήμιες διοικητικές πράξεις».

Μάλιστα άδειασε τον Λευτέρη Αυγενάκη, που χθες κατήγγειλε τον κ. Σημανδράκο πως έδωσε εντολή πληρωμής παρά τις ενστάσεις διευθυντών του οργανισμού και η οποία οδήγησε σε πρόστιμο, λέγοντας πως «είμαι βέβαιος ότι ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού ενήργησε εντός νομικού πλαισίου» και πως οι πληρωμές έγιναν με «σύννομο τρόπο».

Αντίθετα, ο κ. Γεωργαντάς για τον Δημήτρη Μελά αν και αρχικά ανέφερε πως δεν είχε πρόβλημα στη συνεργασία τους, απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι αν γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, «θα επαναξιολογούσε την άποψή του».

Τα καλά λόγια για την Τυχεροπούλου

Ο κ. Γεωργαντάς είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι η συνεργασία του μαζί της υπήρξε «ουσιαστική και παραγωγική» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους την πρότεινε στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο.

Όπως είπε, αναζητούσε «έναν άνθρωπο αποφασισμένο να προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος». Για τον λόγο αυτόν τη κάλεσε σε συνάντηση, αφού είχε διαπιστώσει ότι εκπροσωπούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μάρτυρας κατηγορίας σε δικαστικές υποθέσεις. «Βλέποντας ότι πηγαίνει ως μάρτυρας, θεώρησα ότι ήταν γνώστρια των θεμάτων και διέθετε την επάρκεια για να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια», σημείωσε.

Η συνάντηση αυτή, όπως ανέφερε, είχε ως σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της και τελικά τον οδήγησε να την προτείνει στον κ. Σημανδράκο. Απαντώντας στην Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ για το ότι η κ Τυχεροπούλου απαξιώθηκε στη συνέχεια και τοποθετήθηκε στο πρωτόκολλο, επισήμανε πως «εμένα μου ήταν χρήσιμη, είχε την τόλμη να καταθέσει κατά των όσων προσπάθησαν να αρπάξουν επιδοτήσεις και συνεπώς άξιζε από εμένα και την υπηρεσία σεβασμό».

Σχολιάζοντας στον Νάσο Ηλιόπουλο από την Νέα Αριστερά το γεγονός ότι άλλοι μάρτυρες επιχείρησαν να απαξιώσουν τη μάρτυρα λέγοντας πως ελέγχεται για αδικήματα, ο κ. Γεωργαντάς είπε χαρακτηριστικά: «Άκουσα για τις διώξεις. Εγώ εμμένω σε αυτό, ότι κατά την συνεργασία μας δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσω την ακεραιότητά της».

Ο πειθαρχικός έλεγχος που πήγε στα…χαμένα

Στην έναρξη της κατάθεσή τους, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι ο πειθαρχικός έλεγχος που είχε ζητήσει τον Νοέμβριο του 2022 για διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, χωρίς να διευκρινίσει από ποιον από τους προέδρους με τους οποίους συνεργάστηκε δεν προχώρησε.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι διευθυντές του Οργανισμού, επί σειρά ετών, περιορίζονταν σε έναν τυπικό έλεγχο των φακέλων των παραγωγών, χωρίς να προχωρούν σε ουσιαστική αξιολόγηση των αιτήσεων για επιδοτήσεις.

ΝΔ: Οι κινήσεις εξυγίανσης από Γεωργαντά

Πηγές της ΝΔ αναφέρουν τα εξής:

Σε πέντε καταλυτικές πρωτοβουλίες για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό, οι οποίες ελήφθησαν στη θητεία του, αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Συγκεκριμένα:

1) Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr). Επρόκειτο για κεντρική κυβερνητική απόφαση. Η έναρξη υλοποίησης της, στο πνεύμα σχετικού νόμου του 2020 και στη βάση προεργασίας του προκατόχου του, ολοκληρώθηκε επί υπουργίας κ. Γεωργαντά με την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης τον Απρίλιο του 2022, μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τελικός στόχος -όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς - ήταν να μπει τέλος στο καθεστώς εξάρτησης που εμπόδιζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί με πραγματική αυτονομία, αλλά και σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας ως προς τη χορήγηση ενισχύσεων. «Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.

2) Πάταξη κάθε απόπειρας απόκτησης επιδοτήσεων από επιτήδειους μη νόμιμους δικαιούχους εθνικού αποθέματος.

Αυτή επιτεύχθηκε με συγκεκριμένα μέτρα, όπως:



-Η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων και η αυστηροποίηση αυτής, με σκοπό να ελέγχονται και οι εκτάσεις που δηλώνονται ως βοσκότοποι, χωρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου. Απαιτήθηκε από τους αιτούντες εθνικό απόθεμα η προσκόμιση ισχυρών νομικών εγγράφων για την απόδειξη της ιδιοκτησίας ή της νομής εκτάσεων που δήλωναν ως ιδιωτικό βοσκότοπο. Μόνο για το εθνικό απόθεμα του 2021 δεσμεύθηκαν 2.021 ΑΦΜ.

-Η τροποποίηση της ΚΥΑ του 2015 για την κατανομή βοσκοτόπων, ώστε οι τελευταίοι να κατανέμονται σε κτηνοτρόφους που διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο και λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετησίου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ.

-Η τροποποίηση της νέας ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και προέβλεπε ότι ως βοσκότοποι νοούνται μόνο οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση ζωικού κεφαλαίου.

Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις των επιτήδειων- μη πραγματικών δικαιούχων που επιδίωκαν την απόδοση του εθνικού αποθέματος και μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το διατεθέν ποσό.

Τη συγκεκριμένη χρονιά μάλιστα, εξαιτίας των ανωτέρω μέτρων, δεν χρειάστηκε να γίνει γραμμική μείωση των επιδοτήσεων των υπολοίπων αγροτών προκειμένου να δοθούν πρόσθετα χρήματα σε αιτούντες εθνικό απόθεμα.

-Στο Μέτρο 22 που δόθηκε για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών το 2023, εισήχθη ως προϋπόθεση η ύπαρξη ελάχιστου τζίρου, με αποτέλεσμα από τους 87.086 αιτούντες να δικαιωθούν τελικά μόνο οι 68.180, καθώς οι υπόλοιποι δεν κάλυπταν κατά κύριο λόγο την ελάχιστη προϋπόθεση πραγματικής παραγωγής.

Το σύνολο των πεπραγμένων υπηρετεί μια βασική αρχή: Καμία επιδότηση χωρίς παραγωγή - καμία ενίσχυση χωρίς πραγματική δραστηριότητα.

3) Monitoring.

To μέτρο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, για τα καθεστώτα της Βασικής Ενίσχυσης και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος. Από το 2023 εφαρμόστηκε καθολικά σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η μέθοδος αυτή, που συνεχίζεται και υπό τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027, επιτρέπει την άμεση επαλήθευση των δηλώσεων για τις φυτικές καλλιέργειες, την πρόληψη λαθών και παρατυπιών και τη στοχευμένη παρέμβαση όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενίσχυση φτάνει εκεί όπου πραγματικά πρέπει: στον ενεργό, παραγωγικό αγρότη.

4) Κατάργηση φορέα συντονισμού το 2022.

Το 2022 καταργήθηκε ο Φορέας Συντονισμού, που από το 2014 συμμετείχε μαζί με τα ΚΥΔ στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης. Οι αγρότες πλέον δεν επιβαρύνονται με ποσά ύψους 5 - 7 ευρώ ανά αίτηση κατ’ έτος. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομήθηκαν, κατ’ έτος, 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, από το κόστος για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Πλέον οι υπηρεσίες που θα παρείχε ο Φορέας καλύπτονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο και των προβλεπομένων του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Οργανισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5) Διαβίβαση πλήθους παράνομων πρακτικών στη δικαιοσύνη.

Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε πλήθος αναφορών που διαβιβάστηκαν προς τις εισαγγελικές αρχές και αφορούσαν, όχι μόνο περιπτώσεις όσων λάμβαναν παράνομες ενισχύσεις, αλλά και υπευθύνων Κ.Υ.Δ. Κάποιες, μάλιστα, από αυτές τις υποθέσεις εκδικάστηκαν αυτές τις μέρες στα δικαστήρια.

Καταλήγοντας, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε:

«Ο πραγματικός αγρότης, ο πραγματικός καλλιεργητής, ο πραγματικός κτηνοτρόφος είναι εκείνος που καθημερινά μοχθεί, παράγει και κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Οφείλουμε, λοιπόν, να τον στηρίζουμε ουσιαστικά, με πολιτικές που ανταμείβουν τη συνέπεια και τον μόχθο του. Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η στήριξη του πραγματικού παραγωγού συνιστούν στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Σε αυτή την κατεύθυνση συστηματικά κινείται η κυβέρνηση, που καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την άμεση, αλλά και διαφανή κατανομή των ενισχύσεων».

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργαντάς εκθέτει Αυγενάκη

Από το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζουν ότι η σημερινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά, εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λ. Αυγενάκη.

Ειδικότερα, σημειώνουν τα παρακάτω:

«Όπως φάνηκε από μια σειρά απαντήσεων του πρώην Υπουργού, κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και αποσύνδεσή του από τον τεχνικό σύμβουλο και τα ιδιωτικά συμφέροντα, εγκαταλείφθηκε συνειδητά από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση τις απαντήσεις του κ. Γεωργαντά αποδεικνύεται ότι μια μεταρρύθμιση που διασφάλιζε την διαφάνεια των πληρωμών των αγροτών και την εξάλειψη των πελατειακών εξαρτήσεων ακυρώθηκε από τον Λ. Αυγενάκη

Ο κ. Γεωργαντάς επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov .gr που θα αποτελούσε μια κεντρική μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των επιδοτήσεων υπονομεύθηκε. Ενώ η πλατφόρμα είχε μάλιστα λειτουργήσει επιτυχώς το 2022, επί Υπουργίας του , χωρίς τεχνικό σύμβουλο και με πλήρη διαφάνεια, ο διάδοχός του στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον παλαιό μηχανισμό, δηλαδή τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Γεωργαντάς ανάφερε ότι μερίδα των ΚΥΔ υπονόμευσε τη μετάβαση στο gov και μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σίγουρα δεν άρεσε στον τεχνικό σύμβουλο η μετάβαση αυτή.

Ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι το 2022 είχαν δεσμευθεί 2.021 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Οι δικαιούχοι κλήθηκαν να προσκομίσουν στοιχεία, αλλά μόνο 91 προσκόμισαν. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του, η νέα πολιτική ηγεσία προχώρησε στην πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, ακυρώνοντας στην πράξη τον έλεγχο και την κάθαρση που είχε ξεκινήσει. Η κατάθεσή του εκθέτει τον κ. Αυγενάκη αλλά και ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μεθόδευσε πληρωμές χωρίς έλεγχο, επιβραβεύοντας όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες εις βάρος των νόμιμων αγροτών.

Ο πρώην Υπουργός κατέθεσε ότι είχε ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων που αφορούσαν το εθνικό απόθεμα. Όταν ρωτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ αν αυτά τα στελέχη θα έπρεπε να παραμένουν στις θέσεις ευθύνης που κατέχουν, απάντησε ότι θα έπρεπε προσωρινά τουλάχιστον να έχουν αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η απάντηση του στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τι θα έπραττε αν είχε γνώση των επισυνδέσεων του κ. Μέλα, στην οποία επισημαίνει ότι θα επαναξιολογούσε την τοποθέτησή του ως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, ο κ. Γεωργαντάς υπερασπίστηκε τις εγκυκλίους του Οργανισμού που εκδόθηκαν επί θητείας του, παραδεχόμενος εμμέσως ότι οι εγκύκλιοι που εξέδωσε ο Βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Θ. Παπάς καθώς έθεταν πιο ελαστικά κριτήρια για τους ελέγχους δεν υπηρετούσαν την διαφάνεια.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Γεωργαντάς χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη και επιβεβλημένη τη διαδικασία πληρωμών που έκανε με «εντέλλεσθε» ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος αποδομώντας τα επιχειρήματα του κ. Αυγενάκη.

Ταυτόχρονα, απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πως αν παρέμενε στη θέση του και μετά τις εκλογές του 2023 θα επέμενε στην ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στο gov, αποδεικνύοντας ότι η διακοπή της δεν οφείλεται σε τεχνικά ή άλλα εμπόδια, αλλά σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η εγκατάλειψη της μεταρρύθμισης στο gov, η πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ χωρίς στοιχεία και η συγκάλυψη ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η εικόνα της Διοίκησης Αυγενάκη.

Ακόμα, στην συντονισμένη προσπάθεια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να ακυρώσουν την αξιοπιστία της κ. Τυχεροπούλου, δόθηκε σήμερα απάντηση από τον ίδιο τον κ. Γεωργαντά ο οποίος χαρακτήρισε την κ. Τυχεροπούλου «συγκροτημένη υπάλληλο» με την οποία είχε «αποτελεσματική και παραγωγική συνεργασία».

Η σημερινή κατάθεση του κ. Γεωργαντά γεννά μια σειρά από ερωτήματα στα οποία η Κυβέρνηση καλείται να απαντήσει:

* Ποιοι ωφελήθηκαν από την ακύρωση της μετάβασης στο gov;

* Ποιος έδωσε την εντολή για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

* Γιατί δεν προχώρησε ο πειθαρχικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η μεταρρύθμιση Γεωργαντά οδήγησε σε αρρυθμίες

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν τα εξής: «Ο κ. Γεωργαντάς προσπαθεί να μας πείσει ότι πάλεψε για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια ώρα έκλεινε το μάτι στις παράνομες επιδοτήσεις νομιμοποιώντας τα εικονικά ιδιωτικά βοσκοτόπια

Στην Εξεταστική Επιτροπή, ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί του Μητσοτάκη απαριθμούν τις δήθεν προσπάθειες που έκανε ο καθένας για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πετώντας ο ένας στον άλλο το μπαλάκι για το «γαλάζιο» σκάνδαλο που έχει φέρει σε απόγνωση τον αγροτικό κόσμο.

Ο Γ. Γεωργαντάς παρουσίασε εαυτόν ως τον άνθρωπο που «πολεμήθηκε» γιατί δρομολόγησε την ψηφιοποίηση της υπηρεσίας ώστε να μην χρειάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ τεχνικούς συμβούλους. Ωστόσο, κατά τη θητεία του στο υπουργείο, εμφανίστηκε και δεύτερος Τεχνικός Σύμβουλος (COGNITERA A.E.), με αποτέλεσμα ένα «γαϊτανάκι» αντιδικιών μεταξύ των εταιρείων, με αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Είναι δεδομένο ότι η «μεταρρύθμιση» για την οποία επαίρεται ο κ. Γεωργαντάς οδήγησε σε μεγάλες αρρυθμίες στις πληρωμές των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων και σε μεγάλα πρόστιμα για τη χώρα μας. Παραδέχθηκε ότι θα έδινε λύση η ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και απολογήθηκε για το γεγονός ότι η «μεταρρυθμιστική» κυβέρνηση Μητσοτάκη, εδώ και 6,5 χρόνια, άφησε το θέμα να πελαγοδρομεί μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Γεωργαντάς έχασε την ψυχραιμία του και κρύφτηκε πίσω από γενικολογίες όταν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης ανέδειξε την Υπουργική Απόφαση με την οποία και κατά τη θητεία του νομιμοποιήθηκαν τα εικονικά ιδιωτικά βοσκοτόπια και «κτηνοτρόφοι» συνέχισαν να παίρνουν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις βοσκοτόπων και μετά το 2022, αρκεί να διαθέτουν μόλις 100 αιγοπρόβατα δηλωμένα και τζίρο μόνο 2.000 ευρώ το χρόνο! Το «γαλάζιο» σκάνδαλο καλύπτει όλες τις θητείες των υπουργών του Μητσοτάκη, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να πείσουν για το αντίθετο.

Ο κ. Γεωργαντάς προσπάθησε να κρατήσει ασφαλείς αποστάσεις από τους προκατόχους ή τους διαδόχους του στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και από τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και τους σοκαριστικούς διαλόγους των επισυνδέσεων.

Άφησε σαφείς αιχμές κατά κ. Αυγενάκη για την αποδέσμευση των «ύποπτων» ΑΦΜ λέγοντας ότι «ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε». Τον «άδειασε» επίσης και για τον «γαλάζιο» κομματάρχη «Φραπέ» καθώς, όπως είπε, ο ίδιος αποθάρρυνε τον Γ. Ξυλούρη να μπαινοβγαίνει στο υπουργείο με τον αέρα που το έκανε στη συνέχεια, επί θητείας Αυγενάκη.

Πήρε απόσταση και από τη ρύθμιση του 2021, επί υπουργίας Λιβανού, με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας «ανισότητες και στρεβλώσεις».

Ο κ. Γεωργαντάς «άδειασε» εμφατικά και τον κ. Μελά για τις συνομιλίες που θυμίζουν υπόκοσμο. Τις οποίες ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε.

Δεν προσπάθησε να διαψεύσει την υπονόμευση και «χαλάρωση» της διαδικασίας των ελέγχων επί των ημερών του Φάνη Παππά, νυν βουλευτή της ΝΔ και πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 10/11/20-22/3/21.

Τέλος, δεν έδωσε πειστική απάντηση για την ΚΥΑ με την οποία αποφασίστηκε η μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε η υπόνοια και εκκρεμούσαν έλεγχοι για εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα που δήλωναν παράνομα ιδιωτικούς βοσκότοπους και θεμελίωναν παράνομα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα.

Ο πρώην Υπουργός αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους και παρόλα αυτά τα εν λόγω στελέχη ακόμα παραμένουν στη θέση τους!

Τελικά, ο κ. Γεωργαντάς, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, ότι στο μόνο θέμα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέδειξε αξιοθαύμαστη συνέπεια στον πρωτογενή τομέα, ήταν στο διαρκές και αδιάλλειπτο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».