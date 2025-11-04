Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το Μαξίμου επικαλέστηκε το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ υπάγονται από το 2018 στο Υπερταμείο, άρα τυπικά δεν έχει έλεγχο η κυβέρνηση. Μάλιστα επιχείρησε να ρίξει αλλού τις ευθύνες, ωστόσο υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από πολίτες της επαρχίας και από βουλευτές.

Παραιτείται μέσα στις επόμενες ώρες ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά το σάλο που δημιουργήθηκε για το λουκέτο και τις αντιδράσεις που υπήρξαν μέσα στη ΝΔ. Η παραίτηση μπορεί να δίνει μια ανακούφιση στους βουλευτές της ΝΔ, ωστόσο μένει να φανεί τι θα γίνει τελικά με τα καταστήματα που είναι προγραμματισμένο να μπουν λουκέτο, αλλά και με τους υπουργούς που είχαν γνώση του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το Μαξίμου επικαλέστηκε το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ υπάγονται από το 2018 στο Υπερταμείο, άρα τυπικά δεν έχει έλεγχο η κυβέρνηση. Μάλιστα επιχείρησε να ρίξει αλλού τις ευθύνες, ωστόσο υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από πολίτες της επαρχίας και από βουλευτές.

Τυπικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να παύσει τον κ. Σκλήκα, καθώς τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο Υπερταμείο.

Το γεγονός δε ότι ο κ. Μαρινάκης θα βγει εκτάκτως στη μία και μισή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για να θέσει το πλαίσιο για τα ΕΛΤΑ, ενισχύει το σενάριο παραίτησης Σκλήκα.

Η κυβέρνηση φαίνεται τώρα να ζητά από το Υπερταμείο και τα ΕΛΤΑ πλήρη χαρτογράφηση των εργασιών κάθε καταστήματος σε όλη την Ελλάδα. Επιμένει στην ανάγκη προσαρμογής των ΕΛΤΑ στα νέα δεδομένα των ταχυμεταφορών, ενώ εμφανίζεται έτοιμη για ορισμένες διορθώσεις στο σχέδιο για τα λουκέτα και μεταφορά των υπηρεσιών σε καφενεία και καταστήματα των χωριών.