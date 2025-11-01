Θα ανακατευτεί στο ελληνικό πολιτικό παιχνίδι; Θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με όρους Τραμπ (ερήμην του διεθνούς δικαίου και προτάσσοντας οικονομικά συμφέροντα); Το βέβαιο είναι ότι ξέρει καλά τι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος και ότι δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Δεν είναι διπλωμάτης και δεν δεσμεύεται από πρωτόκολλα και συμβάσεις των διεθνών σχέσεων. Το έδειξε πριν φτάσει στη χώρα μας όταν έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πρώτων ημερών της στην Αθήνα: Το Σάββατο το μεσημέρι θα γίνει εκδήλωση για την υποδοχή της, στο Πάρκο Ελευθερίας, από τον σύνδεσμο αμερικανοϊσραηλινής φιλίας, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παραστεί. Το βράδυ θα παραθέσει δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών και την Κυριακή θα διασκεδάσει ακούγοντας Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις οι προσκλήσεις δεν ακολουθούν τους κανόνες της εθιμοτυπίας και εκ των υστέρων θα υπάρχει εικόνα για τα κριτήρια επιλογής. Αλλωστε, δεν συνηθίζεται να έρχεται στην Αθήνα ξένος πρέσβης με ιδιωτική πτήση-προσφορά ομογενούς επιχειρηματία.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνοδεύεται από τον ομογενή επιχειρηματία Ερικ Βασιλάτο, κουμπάρο του Κ. Αργυρού, Παράξενες καταστάσεις σε μια παράξενη εποχή. Πριν να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ Κ. Τασούλα (την Τρίτη) η απεσταλμένη του Ντ. Τραμπ, συνεργάτιδα στις προεκλογικές καμπάνιες του και προσωπική του φίλη, πρώην σύντροφος του γιου του, θα έχει μυηθεί στην ελληνική νυχτερινή διασκέδαση.

Η συμπεριφορά της ως celebrity δεν προκαλεί εντύπωση για μια πρώην παρουσιάστρια εκπομπής στο κανάλι Fox που απολύθηκε μετά από καταγγελία συνεργάτιδάς της σεξουαλική παρενόχληση. Έχει προεξοφληθεί ότι θα προσφέρει υλικό σε ψυχαγωγικές εκπομπές και κοσμικές στήλες. Και ίσως αυτό έχει μικρή σημασία μπροστά στο πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα που θα αφήσει στη διάρκεια της θητείας.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη, ενώ θα κάνει την πρώτη της ομιλίας στη Διατλαντική Συνάντηση για την Ενεργειακή Συνεργασία (6-7 Νοεμβρίου).

Δύο είναι τα πιο σοβαρά ερωτήματα που συνδέονται με την εγκατάστασή της στην Αθήνα:

- Θα κάνει παρεμβάσεις, άμεσες ή έμμεσες, που θα αφορούν την εγχώρια πολιτική ζωή; Τη συνοδεύει η φήμη ότι έχει ήδη προγραμματίσει συνάντηση με την Μαρία Καρυστιανού. Αν αυτό ισχύει, θα προκληθούν, εύλογα, ζωηρές συζητήσεις. Εννοείται ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεξιά της ΝΔ προσπαθούν ήδη να βρουν πρόσβαση στην αμερικανική πρεσβεία, καθώς είναι αρκετοί οι ενδιαφερόμενοι για το franchise του τραμπισμού. Θα τα καταφέρουν;

- Θα αναλάβει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, για το πέρασμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε νέα φάση και με ποιες οδηγίες έχει έρθει; Θα υποστηρίξει και με ποιον τρόπο τη Σύνοδο των παράκτιων χωρών της ανατολικής Μεσογείου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός; Θα προετοιμάσει σύντομα επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο και ποια θα είναι η ατζέντα;

Το βέβαιο είναι ότι μπορεί ο Ντ. Τραμπ να αυτοπροβάλλεται ως παντοδύναμος, όμως στις ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να υποστούν δεινή ήττα, ενώ ο μουσουλμάνος Ζ. Μαμντάνι έχει ισχυρές πιθανότητες να εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης στις 4 Νοεμβρίου.